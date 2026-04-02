أميرة أديب بطلة من مصر في مشروع عالمي يوثق قصص النساء المؤثرات

أعلنت الفنانة أميرة أديب عن مشاركتها في سلسلة وثائقية عالمية جديدة تحمل عنوان FOLLOW HER، والتي تسلط الضوء على نماذج نسائية مؤثرة من مختلف أنحاء العالم، حيث وقع الاختيار عليها لتمثيل مصر ضمن هذا المشروع الدولي.

وكشفت أميرة أن تصوير الفيلم الخاص بها استمر لمدة أسبوعين، بهدف استعراض جوانب متعددة من حياتها الشخصية والمهنية، إلى جانب التحديات التي واجهتها ورؤيتها لدورها كفنانة في المشهد الثقافي المعاصر.

وتعد سلسلة FOLLOW HER مشروعا وثائقيا عالميا حيث تتناول حياة النساء وعوالمهن الداخلية، وتستعرض كيف يسهمن في تشكيل الثقافة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي.

وتتبع السلسلة جيلا جديدا من النساء وهن يخضن تجارب معقدة تتعلق بالهوية والطموح والرغبة في الظهور والتأثير، عبر سياقات ثقافية متنوعة. كما تنتقل بعدستها بين عدة دول، من كوريا الجنوبية حيث يتم استكشاف ظاهرة موسيقى الكيبوب المولدة بالذكاء الاصطناعي، مرورا بـمصر مع نماذج فنية معاصرة، وصولا إلى المكسيك حيث يتم تسليط الضوء على ضغوط الحياة الرقمية.

