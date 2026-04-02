شاهد بالفيديو.. “ماما كوكي” تتحدث عن قضية الساعة.. مطربة شهيرة تقيم علاقة عاطفية مع “البرنس” بعد طلاقها من زوجها وردة فعل أهلها جاءت صادمة لها

ناقشت التيكتوكر, والناشطة, السودانية, الشهيرة كوثر عبد الله, قضية الساعة التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مؤخراً.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نقلت الناشطة الشهيرة باسم “ماما كوكي”, كواليس الأزمة التي كشف عنها التيكتوكر “محمد الرحال”.

وكان الرحال, قد اتهم مطربة شهيرة بالإساءة لكبار الفنانين, أبرزهم كمال ترباس, وحنان بلوبلو, في تسجيلات صوتية تم تسريبها.

وبحسب التفاصيل التي أوردتها صفحة “النهار _ السودان” على فيسبوك, فقد ألمحت “ماما كوكي”, عن إقامة المطربة علاقة عاطفية مع اليوتيوبر المعروف باسم “البرنس”, وذلك بعد طلاقها من زوجها.

ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, فقد أوضحت “ماما كوكي”, نقلاً عن “الرحال”, إن ابن خالة الفنانةلم ينجح في تهدئة الأزمة، بل زادها تعقيدًا بعد تصريحاته التي أقر فيها بوجود علاقة سابقة بينها وبين اليوتيوبر محمد البرنس.

وأوضحت أن اليوتيوبر, تقدم بالفعل لخطبة إيمان الشريف من والدها، وكانت هناك فترة تعارف وخطوبة، قبل أن يتم رفضه من قبل الأسرة، مشيرة إلى أن هذا الأمر لم يتم التطرق إليه من قبل الفنانة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)