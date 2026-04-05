الدانتيل الأسود بأسلوب نيللي كريم: جرأة راقية

تُثبت نيللي كريم مرة جديدة أن الأناقة لا تحتاج إلى مبالغة بقدر ما تحتاج إلى ثقة وجرأة في الاختيار. إطلالتها الأخيرة بالدانتيل الأسود جاءت لتؤكد حضورها القوي في عالم الموضة، حيث مزجت بين الإغراء الراقي والطابع الدرامي بأسلوب لافت لا يمكن تجاهله.

الدانتيل الأسود: جرأة بتفاصيل أنثوية

ظهرت نيللي كريم بإطلالة لافتة من خلال فستان طويل من الدانتيل الأسود. يتميز التصميم بقصة ضيّقة وقصيرة جداً، مع ياقة على شكل قلب من الدانتيل وأكمام من الخامة نفسها، بينما تنسدل التنورة بأسلوب طويل يضيف تبايناً جذاباً بين الجرأة والطول الكلاسيكي.

ولتعزيز الطابع الدرامي، نسّقت نيللي كريم مع الفستان معطفاً طويلاً باللون الأسود بلمسة لامعة وقصة انسيابية، ما أضفى على الإطلالة بُعداً فخماً وجعلها أكثر حضوراً. كما اختارت مجوهرات ذهبية بأسلوب Statement Pieces، جاءت بارزة وجريئة لتكمل المشهد بإحساس فاخر يعكس قوة الشخصية.

والجدير بالذكر أن الفساتين اللافتة تميز اختيارات نيللي كريم، فهي تحب الدانتيل، وأيضاً في وقت سابق ظهرت بفستان من الترتر لفت الأنظار.

لمسات جمالية ناعمة توازن الجرأة

رغم جرأة الإطلالة، حافظت نيللي كريم على أسلوبها الجمالي الناعم الذي يميّزها دائماً. اعتمدت تسريحة شعر مشدودة إلى الوراء مع فرق نصفي، ما أبرز ملامح وجهها بطريقة أنيقة وبسيطة.

أما المكياج فجاء بلمسات برونزية هادئة مع ألوان محايدة، واختارت أحمر شفاه قريباً إلى الزهري الفاتح، ليمنح الإطلالة توازناً مثالياً بين القوة والنعومة. هذا التباين بين الأزياء الجريئة والجمال الهادئ هو ما يجعل أسلوب نيللي كريم متفرّداً ولافتاً في كل ظهور.

