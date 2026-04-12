شاهد.. هدد بالإنسلاخ أيضاً.. القائد الميداني البارز بالدعم السريع “السافنا” يدافع عن “النور قبة” ويشكره ويكشف قصة انشقاقه كاملة

فاجأ القائد الميداني البارز بمليشيا الدعم السريع, علي رزق الله, الملقب بــ”السافنا”, الجميع بحديثه عن انسلاخ القائد الآخر النور قبة, وانضمامه للجيش.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خرج “السافنا”, في تسجيل صوتي كشف من خلاله التفاصيل التي دفعت “قبة”, لسحب قواته والانضمام إلى القوات المسلحة.

السافنا, دافع عن زميله السابق, وقدم الشكر له على الفترة التي قاتل فيها بجانب قوات الدعم السريع, مؤكداً أن النور قبة, تعرض للظلم من القيادات.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فقد ذكر القائد الميداني البارز بالدعم السريع, أن “قبة”, كان يتلقى التعليمات من صغار الجنود, على الرغم من أنه ضابط برتبة لواء.

وهدد “السافنا”, قيادات المليشيا, بالإنشقاق هو الآخر واللحاق بزميله النور قبة, حال استمر الوضع المتردي داخل الدعم السريع.

