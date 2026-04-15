هيثم مصطفى يهاجم مشاركة أردول والجاكومي في مؤتمر برلين: “حضن الوطن لا يسع الخونة”

وجّه لاعب الهلال والمريخ السابق هيثم مصطفى انتقادات حادة لمشاركة كل من مبارك أردول و*محمد سيد أحمد الجاكومي*

في مؤتمر برلين الخاص بالأزمة السودانية.

وقال هيثم مصطفى في تعليق متداول على منصات التواصل الاجتماعي إن عودة الرجلين عبر المطارات الرسمية “تعني السلام على دماء الشهداء وعلى الدولة وصبر السودانيين”، مضيفاً بعبارات حادة:

“حضن الوطن دا قدر شنو وبيسع كم من الخونة والعملاء؟”

خلفية

وكان مبارك أردول قد أعلن مشاركته في مؤتمر برلين، مؤكداً أن الهدف من الحضور هو الدفع نحو وقف الحرب وإطلاق عملية سياسية بملكية سودانية، إلى جانب تنسيق الجهود الدولية لإغاثة المتضررين.

فيما برّر محمد سيد أحمد الجاكوميمشاركته في المؤتمر بضرورة إيصال صوت القوى السياسية السودانية إلى المجتمع الدولي، والمساهمة في البحث عن حلول للأزمة الإنسانية والسياسية في البلاد.

جدل متصاعد

وأثارت المشاركة في مؤتمر برلين تبايناً واسعاً في المواقف داخل الساحة السودانية، بين من يرى فيها خطوة لدعم الحل السياسي ووقف الحرب، وآخرين يعتبرونها تدخلاً خارجياً لا يخدم مصلحة البلاد.

