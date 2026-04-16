شاهد بالفيديو.. عروس سودانية تشكو: (في صبحية زواجي ضبطت زوجي مع صديقة عمري داخل غرفتها بأحد الفنادق)

حكت فتاة سودانية, في بث مباشر مع التيكتوكر, الشهيرة كوثر عبد الله, كواليس صدمتها التي دخلت بسببها المستشفى لمدة شهرين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قالت الفتاة أنها تعرضت للصدمة في صبيحة اليوم الأول من زفافها الذي أقيم بأحد الفنادق بدولة الإمارات.

وذكرت العروس, أن العريس, قام بحجز غرف في نفس الفندق الذي أقيم فيه الحفل الزفاف, حيث قام بحجز غرفة لهم, وغرفة لولدتها وأخرى لصديقة عمرها التي كانت ترافقها.

وكشفت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, تفاصيل الصدمة حينما اكتشفت أن عريسها غير موجود بالغرفة وبعد أن بحثت عنه وجدته مع صديقتها داخل غرفتها, الأمر الذي أصابها بالحزن الشديد.

