عقار يشارك في مراسم تنصيب رئيس جمهورية جيبوتي

سارك نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير، اليوم في مراسم تنصيب رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر قيلي التي أُقيمت اليوم بمركز جيبوتي الدولي بحضور عدد من القادة والرؤساء الأفارقة وممثلين عن المؤسسات الدولية.

وتهدف مشاركة نائب رئيس مجلس السيادة إلى تطوير العلاقات بين السودان وجمهورية جيبوتي، وتعزيز التنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإقليم والقرن الأفريقي.

سونا

