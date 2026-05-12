شمس الكويتية عن شيرين عبدالوهاب: محتاجة معجزة عشان ترجع لطبيعتها

استضاف الإعلامي اللبناني علي ياسين، المطربة شمس الكويتية في برنامج “مساحة خاصة” عبر فضائية الجديد في موسمه الأول، وأدلت خلال الحلقة بعدد من التصريحات المثيرة للجدل.وتحدثت شمس الكويتية عن الفنانة شيرين عبدالوهاب، قائلة: “شيرين حالة لازم ما تنفقد، الله ياخد بيدها، وبخبرتي البسيطة في العلاج وعمق الحالة هي محتاجة معجزة إلهية علشان ترجع لطبيعتها، ومحتاجة وقت وعلاج على يد شخص عبقري ينتمي لعالم العباقرة”.

وأضافت المطربة شمس الكويتية أن الحالة الصحية لـ شيرين عبد الوهاب تحتاج إلى رعاية دقيقة، قائلة: “اللي يعالجها لازم يكون فاهم جدًا ويخاف الله فيها”.

