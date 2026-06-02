لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

العيد لا يدخل البيوت وحده… بل يدخل محمّلًا بكل ما أخفته الأيام السابقة. يدخل ومعه التعب المؤجل، والعتاب المؤجل، والمشاعر التي تم ابتلاعها بصمت طويل حتى ظن أصحابها أنها اختفت، بينما كانت فقط تنتظر لحظة ازدحام كي تظهر. لذلك تبدو بعض البيوت في الأعياد أكثر حساسية، وأكثر قابلية للاشتعال، رغم أن المناسبة في ظاهرها فرح وبهجة واجتماعات عائلية وملابس جديدة وروائح طعام تملأ المكان بالحياة.

لكن العلاقات الإنسانية لا تتعامل مع المناسبات كما تتعامل معها الصور. الصور ترى الزينة، أما القلوب فترى ما وراءها. ترى الإرهاق، والتوقعات، والمقارنات، والخذلان الصغير الذي تراكم حتى صار أكبر من قدرة الطرفين على التجاهل.

الكثير من الأزواج يدخلون العيد وهم يظنون أن المشكلة في ضغط الزيارات أو كثرة الالتزامات أو ضيق الوقت، بينما الحقيقة أن العيد فقط يسلط الضوء على ما كان موجودًا بالفعل داخل العلاقة. إنه يشبه مرآة كبيرة توضع فجأة وسط البيت، فتنعكس عليها التفاصيل التي كان الطرفان يمران بجوارها طوال العام دون مواجهة حقيقية.

فالمرأة التي تشعر طوال الوقت أنها تحمل العبء الأكبر وحدها، يدخل عليها العيد وكأنه موسم إضافي من الإرهاق لا الراحة. لا لأنها تكره المناسبة، بل لأنها تعرف مسبقًا أنها ستدخل سباقًا طويلًا من التحضيرات، والتنظيم، والطبخ، واستقبال الضيوف، والابتسام للجميع، بينما تنتظر كلمة تقدير بسيطة قد لا تأتي. ومع كل مرة ترى فيها الآخرين يستمتعون بينما هي تركض من مهمة إلى أخرى، يبدأ داخلها سؤال صامت ومؤلم: من يهتم بي أنا؟

هي لا تريد معجزة، ولا تنتظر قصيدة حب أمام الجميع، لكنها تتمنى رجلًا يرى تعبها قبل أن يطلب منها المزيد. رجلًا يشعر أن العيد ليس فقط لحمًا وزيارات ومصاريف، بل حالة شعورية داخل البيت. كثير من الرجال يظنون أنهم أدوا المطلوب كاملًا بمجرد توفير الاحتياجات المادية، بينما المرأة غالبًا تتذكر الطريقة أكثر من الأشياء نفسها. تتذكر إن كان احتواها وسط الضغط، أم تركها تواجه كل شيء وحدها ثم استغرب عصبيتها في النهاية.

وهنا تبدأ أول شرارة توتر. الرجل يشعر أنه فعل الكثير، والمرأة تشعر أنه لم يفعل ما يكفي. هو ينظر لما دفعه، وهي تنظر لما افتقدته نفسيًا. هو ينتظر تقدير مجهوده، وهي تنتظر احتواء تعبها. وبين هذا وذاك تضيع لغة الفهم، ويتحول العيد بالتدريج من مناسبة فرح إلى مساحة مشحونة بالمشاعر غير المفهومة.

الأصعب أن كثيرًا من الأزواج لا يتشاجرون بسبب المشكلة الحقيقية، بل بسبب التفاصيل الصغيرة الناتجة عنها. كلمة عابرة قد تتحول إلى معركة، تأخير بسيط قد يفتح أبوابًا من الغضب، ملاحظة عائلية عابرة قد تبقى عالقة في قلب أحد الطرفين طوال اليوم. ليس لأن الموقف وحده يستحق كل هذا، بل لأن النفوس أصلًا ممتلئة.

ومن أكثر الخلافات التي تتكرر بين الأزواج في الأعياد، وربما أكثرها حساسية رغم أنها تبدو بسيطة من الخارج، ذلك الصراع الخفي حول زيارات الأهل. من نزور أولًا؟ أهل الزوج أم أهل الزوجة؟ وهل من الطبيعي أن نقضي أغلب الوقت مع عائلة طرف على حساب الآخر؟ وهل الأفضل أن نذهب نحن أم ننتظر أن يأتوا هم؟ وكيف تُدار الزيارات أصلًا؟ وكم من الوقت يجب أن نقضيه هنا أو هناك؟ أسئلة تبدو اجتماعية في ظاهرها، لكنها في الحقيقة تمس مناطق عاطفية شديدة الحساسية داخل الرجل والمرأة.

فالمرأة غالبًا لا ترى زيارة أهلها مجرد “واجب اجتماعي”، بل تراها امتدادًا لشعورها بالأمان والانتماء. تريد أن تشعر أن زوجها يحترم مكانة أهلها في حياتها، وأنه لا يتعامل معهم كالتزام ثقيل أو واجب مؤجل. والرجل كذلك يريد أن يشعر أن زوجته تقدّر أهله وتحترم عادات عائلته، ولا تدخل العيد وهي تضع منذ البداية حالة من التوتر أو المقارنة أو الانزعاج.

لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول الأمر إلى معركة إثبات أحقية. كل طرف يريد أن يشعر أن عائلته في المقدمة، لا بدافع الأنانية دائمًا، بل أحيانًا بدافع الاحتياج العاطفي. الزوجة قد تغضب لأن زوجها يصر أن تكون أول زيارة لأهله وكأن هذا إعلان ضمني بأنهم الأهم، والرجل قد يشعر بالاستفزاز إذا لاحظ أن زوجته تضغط عليه ليقضي معظم العيد مع أهلها أو تقارن بين طريقة العائلتين في الاستقبال والاهتمام.

والأصعب أن كثيرًا من هذه المشاعر لا تُقال بوضوح، بل تخرج في شكل توتر، أو تعليقات ساخرة، أو برود مفاجئ، أو خلافات تبدو تافهة لكنها تحمل بداخلها إحساسًا أعمق بعدم التقدير. أحيانًا يبدأ الخلاف بجملة صغيرة مثل: “لسه هنروح هناك كمان؟” أو “إحنا كل عيد لازم نبدأ بأهلك” أو “أهلك بيحسبوا كل حاجة”. كلمات تبدو عابرة لكنها تفتح أبوابًا قديمة من الحساسية والغيرة العائلية والشعور بالمفاضلة.

كما أن بروتوكولات الزيارات نفسها تتحول أحيانًا إلى عبء نفسي على الزوجين. هناك عائلات تفرض شكلًا معينًا للحضور، وطريقة معينة للجلوس، ووقتًا محددًا للزيارة، وكأن العيد اختبار اجتماعي يجب اجتيازه بلا أخطاء. بعض الزوجات يدخلن بيوت أهل الزوج وهن يشعرن أنهن تحت المراقبة طوال الوقت؛ كيف جلست؟ ماذا ارتدت؟ لماذا تأخرت؟ ولماذا بدت صامتة؟ وبعض الرجال أيضًا يشعرون بالضغط داخل زيارات أهل الزوجة، خاصة إذا امتلأت الجلسات بالمقارنات أو التعليقات غير المباشرة عن المسؤوليات والإنفاق وطبيعة الحياة الزوجية.وهنا يتحول العيد من مساحة راحة إلى ماراثون نفسي طويل، يحاول فيه كل طرف أن يتجنب الخطأ أو الإحراج أو سوء الفهم. والأسوأ أن بعض الأزواج ينسون تمامًا أنهم فريق واحد، فيتركون بعضهم يواجه التوتر وحده. الرجل قد ينشغل بالكلام والضحك مع عائلته ويترك زوجته تشعر بالغربة أو الضغط، والزوجة قد تدخل زيارة أهل الزوج وهي متحفزة أصلًا لأي تعليق أو تصرف، فتقرأ كل شيء بطريقة دفاعية حتى قبل أن يحدث ما يزعجها.

العلاقات الناضجة فقط هي التي تفهم أن ترتيب الزيارات ليس قضية كرامة، بل قضية مرونة واحتواء وتفاهم. لا توجد قاعدة ثابتة تقول من الأحق بالزيارة الأولى، لأن الأهم من الترتيب نفسه هو الشعور بالعدل والاهتمام المتبادل. فبعض الأزواج يزورون أهل الزوج أولًا دون أي مشكلة لأن الزوجة تشعر أصلًا أنها مقدّرة ومحترمة، وبعضهم يبدأون بأهل الزوجة دون أن يهتز الرجل نفسيًا لأنه يشعر بحب حقيقي لا يحتاج إثباتًا كل دقيقة.

أما العلاقات الهشة، فتحول أبسط التفاصيل إلى صراع نفوذ خفي. كل موقف يصبح رسالة، وكل زيارة تصبح اختبارًا، وكل مجاملة يتم تحليلها أكثر مما يجب. لذلك لا يكون الخلاف الحقيقي أبدًا حول “مين نزور الأول”، بل حول: “من يشعر أنه الأهم؟ ومن يشعر أن مشاعره تؤخذ بعين الاعتبار؟”.

العيد أيضًا يضع العلاقات تحت ضغط المقارنات الاجتماعية، وهذه من أكثر الأشياء التي تستنزف الزواج دون أن ينتبه الطرفان. المرأة ترى زوج أختها يساعدها، أو يهتم بتفاصيلها، أو يخصص لها اهتمامًا واضحًا أمام الجميع، فتعود إلى داخلها بأسئلة مؤلمة لا تقولها مباشرة. والرجل بدوره قد يقارن زوجته بامرأة أخرى أكثر هدوءًا أو تنظيمًا أو قدرة على استقبال الناس بابتسامة دائمة. تبدأ المقارنات بصمت، لكنها تنتهي غالبًا بجفاء خفي يبرد المشاعر بالتدريج.

والمشكلة أن أغلب المقارنات ظالمة أصلًا. الناس تقارن اللحظات الظاهرة فقط، بينما لا أحد يعرف الحقيقة الكاملة داخل البيوت. هناك زوج يبدو مثاليًا أمام الجميع لكنه قاسٍ خلف الأبواب المغلقة، وهناك امرأة تبدو شديدة السعادة

لكنها تبكي كل ليلة من الإهمال العاطفي. ومع ذلك تستمر المقارنات في تسميم العلاقات لأن الإنسان بطبيعته يتأثر بما يراه أكثر مما يفكر فيما لا يراه.

الأعياد أيضًا تكشف الأنانية العاطفية داخل بعض العلاقات بشكل واضح جدًا. الأنانية العاطفية ليست أن يحب الإنسان نفسه فقط، بل أن يرى احتياجاته وحده وكأن الطرف الآخر آلة خُلقت لخدمته. بعض الرجال يريدون بيتًا مرتبًا، وطعامًا جاهزًا، وزوجة مبتسمة، واستقبالًا مثاليًا للضيوف، دون أن يسألوا أنفسهم كيف وصلت هذه المرأة لكل ذلك وهي منهكة أصلًا. وبعض النساء أيضًا ينسين تمامًا الضغوط التي يحملها الرجل في هذه المواسم، ويحولن العيد إلى قائمة طويلة من الطلبات والمقارنات واللوم المستمر.

كل طرف أحيانًا ينظر لما ينقصه هو، وينسى ما يحمله الطرف الآخر فوق كتفيه.

ومن أخطر ما يفعله الأزواج في الأعياد أنهم يتحولون تدريجيًا إلى فريقين بدل أن يكونوا فريقًا واحدًا. يبدأ كل شخص في الدفاع عن نفسه بدل حماية العلاقة. الرجل يشعر أنه متهم طوال الوقت، والمرأة تشعر أنها غير مرئية طوال الوقت. ومع تكرار هذا الإحساس، يصبح أي نقاش بسيط قابلًا للانفجار.

بعض العلاقات أيضًا تتأذى في العيد بسبب الاستعراض الاجتماعي. هناك أزواج يعيشون المناسبة وكأنها عرض يجب أن يبدو مثاليًا أمام الناس مهما كان الثمن النفسي داخل البيت. المهم أن تبدو الصور جميلة، وأن تبدو الزيارات ناجحة، وأن يخرج الجميع بانطباع أن هذه العائلة سعيدة. لكن العلاقات لا تُبنى على الانطباعات، بل على ما يحدث في المساحات الخاصة البعيدة عن التصفيق الاجتماعي.

كم من امرأة التقطت صورة جميلة يوم العيد ثم دخلت غرفتها تبكي بعدها بدقائق؟ وكم من رجل جلس وسط الناس يضحك بينما يشعر داخله باختناق هائل من البرود الذي يملأ بيته؟ المشكلة ليست في الرغبة بأن يبدو كل شيء جميلًا، بل في تحويل المظاهر إلى أولوية أهم من المشاعر الحقيقية.

الحب الواعي لا يهتم بأن يبدو مثاليًا أمام الناس بقدر اهتمامه بأن يكون آمنًا نفسيًا بين الطرفين. لذلك نجد بعض الأزواج يعيشون عيدًا هادئًا وبسيطًا جدًا، لكنه ممتلئ بالراحة والرحمة والتفاهم، بينما يعيش آخرون عيدًا صاخبًا مليئًا بالمجاملات والصور والزيارات، لكنه فارغ تمامًا من الطمأنينة.

الرجل الذكي عاطفيًا لا يقيس نجاح العيد بعدد الزيارات أو حجم الإنفاق فقط، بل يسأل نفسه: هل كانت زوجتي مرتاحة؟ هل شعرت أنني معها لا عليها؟ هل خففت عنها أم أضفت فوقها عبئًا جديدًا؟ والمرأة الناضجة عاطفيًا لا تحول ضغط العيد إلى هجوم دائم على الرجل، بل تحاول أن ترى جهده أيضًا حتى لو كان تعبيره مختلفًا عن احتياجها.

العلاقات التي تنجو في الأعياد ليست العلاقات الخالية من الضغوط، بل العلاقات التي تعرف كيف تحمي بعضها وسط الضغوط. هناك فرق هائل بين بيت يشعر فيه الطرفان أنهما في مواجهة العالم معًا، وبيت يشعر فيه كل شخص أنه يواجه الآخر.

كما أن الأعياد تكشف شيئًا مهمًا جدًا: طريقة إدارة الخلافات داخل الزواج. بعض الأزواج يختلفون لكنهم يحافظون على الاحترام والرحمة، بينما آخرون يتحول الخلاف بينهم إلى معركة كسر عظم، وكأن كل طرف يريد الانتصار لنفسه لا حماية العلاقة. وهنا يصبح العيد ساحة استنزاف نفسي بدل أن يكون مساحة دفء.

الكلمات الجارحة في الأعياد تترك أثرًا مضاعفًا، لأن الإنسان يكون أصلًا محمّلًا بتوقعات شعورية عالية. المرأة تنتظر اهتمامًا خاصًا، والرجل ينتظر تقديرًا وهدوءًا، وعندما تصطدم التوقعات بالواقع يبدأ الإحباط. لذلك قد تتحول كلمة صغيرة إلى جرح كبير، ليس لقوتها وحدها، بل لأنها جاءت فوق تراكم طويل من الاحتياج غير المشبع.

هناك أيضًا أزمة صامتة لا ينتبه لها كثير من الأزواج، وهي أن العيد يجبرهم على الاحتكاك المكثف بعد فترات طويلة من الانشغال أو البرود أو الهروب في العمل والهواتف والمسؤوليات. وفجأة يجد الطرفان نفسيهما وجهًا لوجه لساعات طويلة دون وجود حقيقي لعلاقة صحية بينهما. هنا تظهر الفجوات النفسية بوضوح. يظهر الملل، والضيق، وسرعة الاستفزاز، لأن القرب الجسدي لا يعني دائمًا قربًا عاطفيًا.

بعض العلاقات تعيش طوال العام على نظام التأجيل. تأجيل الحوار، وتأجيل المواجهة، وتأجيل الاحتواء، وتأجيل الاعتذار. ثم يأتي العيد بكل ازدحامه وضغوطه ليكشف حجم المسافة التي كبرت بين الطرفين دون أن يشعروا.

والحقيقة المؤلمة أن كثيرًا من الأزواج لا يحتاجون حلولًا معقدة بقدر حاجتهم للرحمة. الرحمة في فهم الضغوط النفسية للطرف الآخر. الرحمة في تخفيف التوقعات المثالية. الرحمة في اختيار الكلمات أثناء التوتر. الرحمة في إدراك أن الإنسان المنهك لا يحتاج محاكمة إضافية بقدر ما يحتاج من يحتوي هشاشته للحظات.

المرأة لا تنسى الرجل الذي خفف عنها تعب العيد حتى لو بكلمة صادقة أو مساعدة بسيطة أو نظرة تقدير حقيقية. والرجل أيضًا لا ينسى المرأة التي جعلته يشعر أن البيت مساحة راحة لا ساحة اتهام وضغط دائم. التفاصيل الصغيرة في الأعياد تكشف حجم الحب الحقيقي أكثر من الهدايا الكبيرة والاستعراضات الطويلة.

ولأن العيد مناسبة عائلية بطبيعته، تظهر فيه أيضًا مشكلة الحدود بين الحياة الزوجية والعائلة الكبيرة. بعض الأزواج يسمحون لتدخلات الأهل أن تتحول إلى مصدر توتر دائم، سواء بالمقارنات أو التعليقات أو فرض التوقعات. وكلما كانت العلاقة بين الزوجين هشة، أصبح تأثير الخارج عليها أقوى وأكثر تدميرًا.

العلاقة الناضجة ليست التي تمنع الضغوط، فهذا مستحيل، بل التي تمنع الضغوط من تحويل الطرفين إلى خصمين. لذلك فالعيد لا يفسد العلاقات القوية بسهولة، لكنه يفضح العلاقات التي كانت متعبة أصلًا وتعيش على المجاملات والتأجيل والصبر الصامت.

ربما لهذا السبب تبدو بعض البيوت بسيطة جدًا لكنها مليئة بالراحة، بينما تبدو بيوت أخرى مثالية من الخارج لكنها متوترة من الداخل. لأن السعادة الزوجية لا تُقاس بحجم المناسبة، بل بطريقة تعامل الطرفين مع بعضهما أثناء الضغط.

فالإنسان الحقيقي يظهر غالبًا في المواسم المرهقة. يظهر في طريقته بالكلام، وصبره، واحتوائه، وقدرته على رؤية تعب من يحب. الحب لا يظهر فقط في اللحظات الرومانسية السهلة، بل يظهر أكثر في الزحام، والتعب، والضغط، والقدرة على ألا يتحول الطرف الآخر إلى ضحية لكل هذا الثقل.

ولهذا قد تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج… لأنها لا تكشف فقط شكل العلاقة، بل تكشف عمقها الحقيقي، وكم فيها من رحمة، وكم فيها من أنانية، وكم فيها من حب واعٍ يستطيع النجاة حتى وسط أكثر الأيام ازدحامًا.

د. أمل منصور – صدى البلد

