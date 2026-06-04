إجراءات تصحيح امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 تمضي بسلاسة. لا صحة لما يتم تداوله عن تأجيل تصحيح الامتحانات بقرار من وزير التربية والتعليم العام. ■ العمليات الفنية لبداية أعمال التصحيح تجري على قدم وساق. ■ ستبدأ عمليات التصحيح منتصف شهر يونيو الجاري. كل عمليات التصحيح ستتم داخل ولاية الخرطوم، وتم تحديد 70 مركزًا تم توزيعها على 6 محليات بالولاية. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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