جنى عمرو دياب تطلق ديو غنائي مع الشاب خالد (فيديو)

جنا عمرو دياب

أطلق النجم الجزائري الشاب خالد والمغنية المصرية الصاعدة جنى عمرو دياب ديو غنائياً جديداً ليكون النشيد الترويجي لصيف 2026 لوجهة SouthMED التي تطورها مجموعة طلعت مصطفى على الساحل الشمالي المصري، تحت شعار “The Real Mediterranean”.

يجمع العمل بين أيقونة الراي صاحب الأغنيات الشهيرة “Aïcha” و“Didi”، والصوت الشاب جنى عمرو دياب، ابنة النجم عمرو دياب، في تعاون يزاوج بين الإرث الموسيقي المتوسطي وروح البوب المعاصر. وتولى sound engineer أمير محروس عملية الميكس والماستر من داخل استوديو M Sound 2، بما يضمن بصمة صوتية عصرية تناسب حملة ترويجية موسمية واسعة.

على صعيد صناعة الأغنية، حمل النص توقيع الشاعر محمد البهي، فيما وضع الألحان عمرو مصطفى، وتولى التوزيع الموسيقي معتز مدحت وجورج نبيل، ما أضفى على العمل توليفة إنتاجية محترفة تدعم انتشاره الإقليمي. وأُشير في المواد التعريفية إلى فخر فريق العمل بالمشاركة في الأغنية الخاصة بمجموعة طلعت مصطفى، والتي تستهدف إبراز SouthMED كوجهة متوسطية نابضة بالحياة على الساحل الشمالي.

يُذكر أن SouthMED تُسوَّق كأحد أبرز مشروعات مجموعة طلعت مصطفى على البحر المتوسط، مع تركيز على الهوية الساحلية والتجربة الترفيهية، ما يمنح الأغنية الجديدة دوراً محورياً في رسم المزاج الصوتي لحملة صيف 2026 وتكريس صورة “The Real Mediterranean” لدى الجمهور.

مجلة لها