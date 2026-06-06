وزير الداخلية: الإدارات الأهلية ركيزة لتعزيز الأمن ورتق النسيج الاجتماعي

أكد وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفى الدور المحوري للإدارات الأهلية في تعزيز الأمن والاستقرار ورتق النسيج الاجتماعي، مشيدًا بوعي المواطنين في إفشال مخططات زعزعة الوطن.
جاء ذلك خلال لقائه وفد البني عامر والحباب برئاسة الناظر كنتيباي حامد كنتيباي والناظر محمد علي محمود، حيث أوضح الوزير أن طواف وزارة الداخلية والشرطة على الولايات يهدف لتفقد أوضاع المواطنين وتوفير الخدمات الشرطية لضمان عودة المتضررين من الحرب.
وأكد أن السودان مستهدف في موارده وعقيدته، لكن بعزيمة القوات المسلحة ووقوف الشعب خلفها سيتم تطهير البلاد، مشددًا على أن شرق السودان سيظل موحدًا وسندًا للقوات المسلحة.
ووجه الوزير بإنشاء مبنى لرئاسة شرطة عقيق، وإرسال تيم من السجل المدني فورًا لاستخراج الأرقام الوطنية وشهادات الميلاد بعقيق والمناطق المجاورة، إضافة لتقديم الخدمات الشرطية بطوكر وجنوبها وصيانة سجن طوكر.
من جانبه، أكد ناظر عموم الحباب أن اللقاء يهدف لدعم القوات المسلحة صمام أمان السودان، مشيدًا بالاستجابة الفورية لتوفير الخدمات الشرطية بعقيق وطوكر. فيما جدد وكيل ناظر البني عامر دعم الإدارات الأهلية لوزارة الداخلية، مناشدًا مواطني عقيق باستخراج أوراقهم الثبوتية عبر التيم الزائر خلال الأيام القادمة.
سونا
هبة علي
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