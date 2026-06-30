الصحافة ليست أكل عيش

تموت الصحافة عندما تتحول إلى حرفة أكل عيش، عيش فاخر، عيش حاف، لا فرق، المعنى واحد: إيثار السلامة، الاستكانة، القعدة فى الطراوة، الفُرجة على الأحداث من بعيد، فقدان الحافز، غياب الدافع، الخوف من المبادرة، التجرد من الالتزام الأخلاقى، نسيان أن الصحافة كلمة، نسيان أن الكلمة حرية، نسيان أن الحرية قيمة عليا، نسيان أن القيم العليا هى الرسالة التى صنعت من مهنة الصحافة حرفةً ذات طبيعة خاصة، حرفة ضمير، حرفة شعور، حرفة تفكير، حرفة تعبير، حرفة مرتبطة بالقضايا الأعلى: بناء الإنسان الفرد، بناء المجتمع، بناء المرافق والمؤسسات، بناء الدولة ذات السيادة وذات الاستقلال والتى تستمد شرعيتها من رضا مواطنيها وتستمد شرفها من خدمتهم والقيام على أمرهم بما يمكنهم من تطوير أنفسهم مادياً وأدبياً فى وطن عادل يقدم لهم فرص الحياة الشريفة الكريمة.

يستحيل ثم يستحيل ثم يستحيل بناء وعى عام دون صحافة، يستحيل بناء تماسك وطنى دون صحافة، يستحيل بناء هوية وطنية جامعة دون صحافة، يستحيل تشجيع المبادرات الفردية وروح التفوق وحوافز النبوغ دون صحافة، يستحيل بناء تصور سليم عن حقائق الواقع دون صحافة، يستحيل فرز الفاسد من الصالح دون صحافة، يستحيل إضاءة طريق المستقبل دون صحافة.

الصحافة فى مصر تختلف عن الصحافة فى الدول العربية. الصحافة فى مصر سبقت غيرها فى العالم العربى سواء فى الزمن أو المضمون أو الرسالة أو نوع المجتمع الذى عبرت عنه. بكَّرَت مصرُ إلى الصحافة لأنها كانت الأسبق فى التحديث والاستقلال معاً، نالت قدراً عظيماً من التحديث مع محمد على باشا فى النصف الأول من القرن التاسع عشر، كما نالت فى الوقت ذاته قدراً غير قليل من الاستقلال عن السيادة العثمانية.

كذلك فى النصف الأول من القرن العشرين نالت مصر أقداراً متفردة من التحديث كما نالت قدراً من الاستقلال عن الاحتلال البريطانى. الصحافة العربية ظهرت للوجود بعد الاستقلال وبعد ظهور الدول العربية الناشئة سواء بعد الحرب العالمية الأولى أو بعد الحرب العالمية الثانية لذا هى صحافة ولدت مستريحة كما ولدت الدولة ذاتها بقرار من بريطانيا أو فرنسا.فى مصر الوضع مختلف تماماً: الصحافة المصرية وُلِدَت مكافحة مناضلة مجاهدة، هى من قادت الكفاح المصرى نحو الاستقلال، هى من قادت النضال لبناء الدولة الحديثة، كانت هى المعمل الذى اكتشف فيه المصريون كل المخزون فى أعماقهم من فضائل وعبقرية ودأب وقدرة على مجابهة التحديات. نستكمل غداً إن شاء الله.

أنور الهواري – المصري اليوم

