بسم الله الرحمن الرحيم

القيادة العامة للقوات المسلحة

تعميم صحفي

الثلاثاء ٣٠ يونيو ٢٠٢٦م

تواصل قواتكم المسلحة، و القوات المساندة، تنفيذ عملياتها النوعية في مختلف محاور القتال، حيث تمكنت خلال الفترة من ١٥ يونيو ٢٠٢٦م وحتى تاريخه من تحقيق نجاحات ميدانية متواصلة، وإلحاق خسائر جسيمة بمليشيا آل دقلو الإرهابية ومرتزقتها، أسفرت في مجملها عن تدمير ( ٢٢٤) عربة قتالية، والاستيلاء على ( ٣٦ ) عربة قتالية، وإسقاط طائرة مسيّرة استراتيجية، وتدمير دبابتين، وعدد(٥)شاحنة عتاد، وعدد (٤ ) تنكر وقود، وعدد (٢ ) مخزن للذخيرة، وعدد (٢ ) مستودع للوقود ،فضلاً عن تكبيد العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد ، وذلك على النحو التالي:

محور شمال دارفور:

نفذت قواتنا عمليات نوعية دقيقة بمنطقة أبو قمرة، كبدت خلالها المليشيا الإرهابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وتمكنت من تدمير عدد ( ٣٩ ) عربة قتالية، وإيقاع خسائر كبيرة في صفوف عناصرها بين قتيل وجريح، كما أسقطت دفاعاتنا الجوية طائرة مسيّرة استراتيجية معادية شمال مدينة الطويشة.

محور غرب دارفور:

نفذت قواتنا عملية نوعية ناجحة بمدينة كلبس وما جاورها، تمكنت خلالها من دحر العدو وإجباره على الفرار، وتدمير عدد ( ١٠ ) عربات قتالية ، والاستيلاء على عدد ( ٢٩ ) عربة قتالية بكامل تجهيزاتها، بعد تكبيده خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

محور شمال كردفان:

واصلت قواتنا عمليات التمشيط والتأمين بالمحور، وتمكنت من تدمير عدد ( ١١٩ ) عربة قتالية، بالإضافة إلى تدمير عدد ( ٤ ) تنكر وقود وعدد ( ٥ ) شاحنة محملة بالعتاد العسكري، وعدد (٢) مستودع للوقود، وإلحاق خسائر كبيرة بالمليشيا في الأرواح والعتاد.

محور جنوب كردفان:

تمكنت قواتنا من تدمير عدد ( ٢٧ ) عربة قتالية، والقضاء على عدد من عناصر المليشيا، مع مواصلة عمليات التمشيط وتأمين المناطق المستهدفة.

محور النيل الأزرق:

تمكنت قواتنا من تحرير منطقتي سركم ومقجة، بعد معارك حاسمة كبدت المليشيا عشرات القتلى والجرحى، وأسفرت عن تدمير عدد ( ٢٩) عربة قتالية، وتدمير دبابتين، والاستيلاء على عدد ( ٧ ) عربات قتالية، بالإضافة إلى تدمير عدد ( ٢ ) مخزن للذخيرة بمدينة الكرمك.

وتؤكد القوات المسلحة استمرار عملياتها حتى استكمال تطهير كافة ربوع البلاد من دنس مليشيا آل دقلو الإرهابية وأعوانها، وبسط الأمن والاستقرار في جميع أنحاء الوطن.

دعواتنا بالجنة والخلود للشهداء الذين مهروا بدمائهم طريق العزة والكرامة، عاجل الشفاء للجرحى والمصابين والعودة الآمنة للأسرى والمفقودين.

نصرٌ من الله وفتحٌ قريب

الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة