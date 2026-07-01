مدير عام الشرطة التدريب هو حجر الزاوية في بناء قدرات الضباط وتعزيز إنفاذ القانون

​الفريق أول شرطة (حقوقى)أمير عبد المنعم فضل يخاطب دارسى الدورة الحتمية (30) ويشدد على الانضباط والمثابرة ويؤكد الإهتمام ببرامج التدريب النوعى لتطوير الأداء الشرطى

ضمن جهود رئاسة قوات الشرطة ومساعيها لتطوير الأداء المؤسسى ورفع كفاءة الكوادر الشرطية قام الفريق أول شرطة (حقوقى) أمير عبد المنعم فضل المدير العام لقوات الشرطة بزيارة تفقدية إلى الإدارة العامة لتدريب الضباط ​وكان في إستقباله كل من اللواء شرطة إسماعيل محمد محمد أحمد رئيس هيئة التدريب المكلف واللواء شرطة حاتم يس النور مدير الإدارة العامة لتدريب الضباط

حيث وقف المدير العام على سير العملية التدريبية والترتيبات الجارية لإنجاح البرامج المقررة ​وفى ذات السياق خاطب ضباط الدورة الحتمية رقم (30) لرتبة الملازم أول شرطة (الدفعات 68 ثانويين + ترفيع 2018) والبالغ عددهم (258) ضابطاً

وأكد سيادته فى كلمته الإهتمام البالغ الذى توليه رئاسة قوات الشرطة لقطاع التدريب بإعتباره الركيزة الأساسية في صقل مهارات الضباط وإعدادهم لمواجهة تحديات العمل الميدانى بالتسلح بالعلم والمعرفة

وشدّد المدير العام على الأهمية الإستراتيجية للدورات الحتمية في تعزيز الفكر الشرطى وتطوير الأداء المهنى حاثاً الضباط الدارسين على ضرورة الإستفادة القصوى من المحتوى العلمى والتدريبى المتاح خلال فترة الدورة ودعاهم الى التحلى بأعلى درجات الانضباط والعمل بالمثابرة والجدية ليكونوا إضافة حقيقية لمسيرة العمل الشرطى

وحسب متابعات (المكتب الصحفى للشرطة)​ شهدت الزيارة تفاعلاً كبيراً وتجاوباً لافتاً من الدارسين الذين أظهروا حماساً عالياً وعزيمة واضحة للإستفادة من هذه الفرصة التدريبية مؤكدين جاهزيتهم للعمل بتفانٍ في خدمة الوطن وحماية أمن المواطن وهو ما يعكس الروح المعنوية العالية والانضباط الذى تتميز به هذه الدفعة.