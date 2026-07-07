أول تصريح لـرئيس الفيفا بعد إلغاء البطاقة الحمراء على بالوغون

“لقد رأيت التعليقات العامة بشأن قرار لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم المستقلة المتعلق بتعليق فolarin بالوغون، وأود أن أكرر مبدأً أساسيًا في حوكمة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

‏”تُعتبر الهيئات القضائية في الاتحاد الدولي لكرة القدم مستقلة. إنها تعمل بشكل مستقل، وتطبق مدونة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتقرر في القضايا بناءً على اللوائح المعمول بها والحقائق الخاصة المطروحة أمامها. استقلاليتها أمر أساسي لمصداقية كرة القدم وسلامتها، ويجب احترام ذلك دائمًا.

‏”نعم، أناقش بانتظام الأمور المتعلقة بكأس العالم للاتحاد الدولي لكرة القدم مع رئيس الولايات المتحدة، وفي هذه المسألة، تلقيت بالفعل مكالمة من الرئيس دونالد ترامب، تمامًا كما أتلقى مكالمات من رؤساء دول ومسؤولين حكوميين وأطراف معنية في كرة القدم ومديري أعمال من جميع أنحاء العالم حول العديد من القضايا المختلفة. خلال محادثتنا، شرحت أن هناك عملية قانونية جارية تشمل الهيئات القضائية المستقلة في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأن القضية سيتم البت فيها في الوقت المناسب من قبل الهيئات المختصة. هكذا يعمل نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو مبدأ سألتزم به دائمًا.

‏”أقرأ قرارات لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم عند صدورها. أحيانًا أتفاجأ بها. أحيانًا أوافق عليها، وأحيانًا أختلف معها.

‏”ومع ذلك، ما أفعله دائمًا هو احترام تلك القرارات واستقلالية الهيئات التي تتخذها. سواء أعجبتنا قرار شخصيًا أم لا، فإن ذلك غير ذي صلة. الاحترام للمؤسسات المستقلة وسيادة القانون هو ما يحمي سلامة منافساتنا ومصداقية الاتحاد الدولي لكرة القدم في جميع الأوقات.”