أمجد فريد يدعو لندن إلى تصنيف مليشيا الدعم السريع منظمة إرهابية وإنهاء «الصمت»

دعا مستشار رئيس مجلس السيادة، الدكتور أمجد فريد، المملكة المتحدة إلى اتخاذ ما وصفه بـ”الموقف المبدئي” عبر الشروع في إجراءات تصنيف مليشيا الدعم السريع منظمةً إرهابية بموجب قانون الإرهاب البريطاني لعام 2000، معتبرًا أن الاكتفاء بالتصريحات لم يعد كافيًا في ظل استمرار الحرب والانتهاكات بحق المدنيين في السودان.

وقال فريد، في تدوينة نشرها على حسابه بمنصة X، إن تصنيف المليشيا لن يكون إجراءً رمزيًا، بل خطوة قانونية من شأنها تجريم أشكال الدعم المادي التي تمكّنها من مواصلة القتال، والحد من تدفق الأسلحة والطائرات المسيّرة إليها، إلى جانب إغلاق الأراضي البريطانية أمام شبكات التمويل ونقل السلاح، ومنع أي غطاء سياسي يساند أنشطتها.

وأشار إلى أن البرلمان الأوروبي سبق أن اتخذ موقفًا واضحًا، عندما دعا إلى تصنيف المليشيا، وسمّى التدخلات الخارجية التي تؤجج الحرب في السودان، كما أشار إلى ما وصفه بدور دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم قوات الدعم السريع، مطالبًا بفرض عقوبات على الجهات الميسرة والشركات الأمنية الخاصة المتورطة في انتهاك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وأضاف فريد أن البيانات الرسمية، من دون إجراءات عملية، لم تعد تواكب حجم المأساة الإنسانية التي يشهدها السودان، معتبرًا أن استمرار الصمت البريطاني، وما وصفه بالتساهل مع استمرار تسليح الدعم السريع عبر الإمارات، يثير القلق، ولا ينسجم مع الدعوات إلى احترام القانون الدولي وحماية المدنيين.

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