البرهان يصل أريتريا

وصل السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان اليوم إلى العاصمة الأريترية أسمرا في زيارة أخوية تعبر عن مدى الإخاء والمحبة التي تربط بين شعبي الدولتين. وكان في استقباله الرئيس الأريتري أسياس أفورقي بمطار أسمرا الدولي.

وتناول الرئيسان مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وأسمرا في مختلف المجالات.

وأكدا على أهمية تعزيز الروابط الأخوية الراسخة بين الشعبين الشقيقين.

وتأتي زيارة رئيس مجلس السيادة لدولة أريتريا تأكيدا على حرص السودان على تقوية علاقاته مع الجارة أريتريا، كما تعكس مستوى التنسيق المشترك بين قيادتي البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية وإرساء الأمن والاستقرار في الإقليم.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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