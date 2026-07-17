سماح أنور: الصمت العقابي سلاحي في الخلافات

حلت الفنانة القديرة سماح أنور ضيفة علي الإعلامي معتز الدمرداش عبر برنامجه ضيفي مع معتز الدمرداش المذاع علي قناة الشرق نيوز.

وكشفت الفنانة سماح أنور ملامح وتفاصيل من جوانب شخصيتها في الحياة اليومية والمهنية، وذلك خلال مشاركتها في فقرة بينج بونج.

أوضحت سماح، أنها في المواقف تفضل دائماً اللجوء إلي الصمت العقابي كبديل عن الدخول في مشاكل أو مواجهات مباشرة لا طائل منها مشيرة إلي أن فلسفتها في الحياة تقوم علي إرضاء نفسها وصنع سلامتها الداخلي أولا.

وعلي صعيد العلاقات الإنسانية والاجتماعية أكدت سماح أنور انحيازها التام للصداقات القليلة والعميقة القائمة علي الدعم المتبادل بدلاً من الانخراط في علاقات واسعة ومتعددة لكنها تتسم بالسطحية.

وشددت الفنانة سماح أنور علي حسمها في بعض القرارات الحياتية ، مؤكدة أنها تختار إغلاق الباب نهائيا أمام منح فرص أخري في المواقف التي تتطلب الحفاظ على كرامتها وسلامها النفسي.

بوابة روز اليوسف