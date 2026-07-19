من فضلكم.. ابتعدوا عن الملح الخفي

-إذا كنتم قلقين على قلوبكم من المخاطر افتحوا آذانكم لنصيحة عالم القلب المصرى الأستاذ الدكتور عمرو حسان أستاذ القلب بكلية طب القاهرة فهو ينصحكم بتجنب الملح الخفى، والملح الخفى هو الصوديوم الموجود فى الأطعمة المصنعة أو الجاهزة وليس الملح الذى نضيفه بأيدينا أثناء الطبخ، وقد سُمى «خفيًا» لأن كثيرًا من الناس يستهلكونه دون أن يشعروا، مما يجعل إجمالى كمية الملح اليومية أعلى من الموصى بها، حيث يوجد فى العديد من الصناعات الغذائية منها المخبوزات مثل التوست والمعجنات، والجبن بجميع أنواعه، خاصة الجبن المطبوخ والجبن الأبيض المملح واللحوم المصنعة مثل اللانشون، السجق، البسطرمة، والهوت دوج، والأسماك المملحة والمدخنة مثل الفسيخ والرنجة، والمقرمشات مثل الشيبسى والصلصات مثل الكاتشب، والمايونيز، وصلصة الصويا، والخردل، والمخللات والزيتون.

– معظم الحالات التى تتردد هذه الأيام على أطباء القلب تعانى من مشاكل الملح الخفى وبالذات بسبب تناول المقرمشات مثل الشيبسى والوجبات السريعة والدجاج المقلى والمشروبات الغازية، وبعضها يحتوى على كميات من الصوديوم ومعظم الصناعات الغذائية تضيف الملح الخفى لإعطاء الطعم نكهة، وزيادة فى حفظ الطعام وإطالة مدة صلاحيته، لهذا تُوصى منظمة الصحة العالمية بألا يتجاوز استهلاك البالغين للملح الخفى عن ٥ جرامات من الملح يوميا، يعنى بالمعنى الصريح بما يوازى ملعقة شاى واحدة وهذه الكمية تشمل الملح الذى نضيفه للطعام بأيدينا والملح الخفى الموجود فى المنتجات الغذائية، ولذلك تؤكد منظمة الصحة العالمية أن خفض استهلاك الملح يُعد من أكثر التدخلات الصحية فاعلية وأقلها تكلفة للحد من الأمراض المزمنة.-أنا عن نفسى أعانى من زيادة الوزن والنهجان والآلام فى الصدر وزيادة الدهون فى الدم، وقد اكتشفت أن الملح الخفى له دور كبير وتأثير فعال فى هذه الأعراض، لأن الإفراط فى تناول الملح الخفى يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، واحتباس السوائل وتورم القدمين واليدين، وزيادة العبء على الكلى وقد يساهم فى تدهور وظائفها، ولذلك نصحنى الدكتور عمرو حسان بتجنب الملح الخفى والحد من الملح المضاف للغذاء اليومى، وعدم الإفراط فى تناول المشروبات الغازية أو المشروبات التى تحتوى على كميات كبيرة من الصوديوم.. بصراحة التعامل مع الدكتور عمرو حسان مطمئن وفيه حماية لأعراض القلب مثل النهجان وضيق التنفس وبالذات تجنب الجلطات، اللهم نسألك أن تأخذ بأيدينا وتبعدنا عن مخاطر الملح الخفى.

صبري غنيم – المصري اليوم

