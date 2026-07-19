الجمهور السعودي يحتفي بـ مي عمر بعد عرض «شمشون ودليلة»

مي عمر

لاقت النجمة مى عمر تقاعلًا كبيرًا من جانب الجمهور السعودى، خلال العرض الخاص لفيلم شمشون ودليلة بالسعودية،كما احتفى بها الجمهور ايضا على وسائل التواصل الاجتماعى.

وجاءت أبرز تعليقات الجمهور مثل:« ياربى على جمالها بعشقها وكتبت اخرى النغاشة دى كانت مختفية فين بس»ياربى على جمالها بعشقها».

وواصل فيلم «شمشون ودليلة» المنافسة على شباك التذاكر وحصد الإيردات خلال أسبوعه الثانى حيث بلغت 3 ملايين و866 ألفًا و193 جنيهًا، محققًا إجمالى إيرادات وصل إلى 41 مليونًا و201 ألف و524 جنيهًا منذ بداية عرضه.

وسجل «شمشون ودليلة» إيرادات يومية بلغت 6 ملايين و232 ألفًا و712 جنيهًا، ليواصل تصدر قائمة شباك التذاكر، حيث بلغ عدد التذاكر المباعة خلال الأسبوع الثانى نحو 23 ألفًا و525 تذكرة.

فيلم شمشون ودليلة، تدور أحداثه حول شابة تعمل فى ملهى ليلى للنخبة، وتلجأ إلى جمالها وذكائها لاستغلال الزبائن الأثرياء وسرقتهم فى الخفاء.

فيلم شمشون ودليلة، بطولة أحمد العوضى، مى عمر، ريتال عبدالعزيز، أحمد عصام السيد، عصام السقا، خالد سرحان، محمود البزاوى، إنتصار، خالد الصاوى، محمد ثروت، تأليف محمود حمدان، إخراج رؤوف السيد.

المصري اليوم