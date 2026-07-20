مخاطر التوقف المفاجئ عن تناول اللحوم

تعتبر اللحوم مصدرا مهما للطاقة، وغنية بفيتامين В12 والزنك ومجموعة كبيرة من الأحماض الأمينية الأساسية. لذلك لا ينصح بالتوقف المفاجئ عن تناولها.ووفقا للخبراء، قد يؤدي استبعاد اللحوم المفاجئ من النظام الغذائي، إلى نقص في المغذيات الدقيقة الهامة والإصابة بالعديد من الأمراض المرتبطة بها. لذلك عند التحول إلى النظام الغذائي النباتي يجب أن يكون تدريجيا.ويشير الخبراء، إلى أن التوقف المفاجئ عن تناول اللحوم قد يؤدي إلى الضعف نتيجة نقص الحديد. لأن الحديد، رغم وجوده في أطعمة أخرى كالتفاح والحنطة السوداء، يمتص بشكل أقل. وبالتالي قد يؤدي هذا أيضا إلى نقص الأكسجين، ما قد يسبب النعاس والدوار. ومن عواقب التوقف المفاجئ عن تناول اللحوم الشعور بالجوع، الذي يصعب إشباعه بالأطعمة النباتية. لذلك يحذرون من خطر الإفراط في تناول الحلويات والمعجنات وزيادة الوزن.ويؤكد الخبراء أن الجسم في هذه الحالة “سيبدأ في استهلاك نفسه. لأنه يحتاج إلى البروتين كمكونات أساسية لبناء العضلات. وإذا لم يتوفر الطعام، سيلجأ إلى مخزونه لدعم وظائف الأعضاء الداخلية”.

وينصحون بالانتقال تدريجيا إلى نظام غذائي صحي، بالبدء بأهم خطوة- التخلص من منتجات اللحوم المصنعة. وتشمل هذه المنتجات النقانق، واللحوم الباردة، واللحوم المقددة، والعديد من الأطعمة الجاهزة، لأن التخلص منها وحده يضمن صحة أفضل.

ووفقا لهم، بعد ذلك، على من يرغب في التخلي عن اللحوم تماما عدم تناول اللحوم الدهنية الثقيلة، واستبدالها بالدجاج، والديك الرومي، والسمك. وعندما تعتاد المعدة على الأطعمة الأخف، يمكن مواصلة التخلص التدريجي من اللحوم.

ومن جانب آخر يحذر الخبراء من مخاطر الأنظمة الغذائية الشائعة التي تعتمد على استهلاك منتجات اللحوم واستبعاد الأطعمة النباتية.

ووفقا لهم، تفقد اللحوم المصنعة معظم عناصرها الغذائية، بينما توفر الأطعمة النباتية للجسم حوالي 90 بالمئة من العناصر الغذائية الدقيقة. ولكنهم لا ينصحون بالامتناع التام عن تناول اللحوم، لأنه قد يسبب رد فعل سلبي للجسم، بل ينصحون بتقليل استهلاكها، مثلا بتخصيص أيام خالية من اللحوم واستبدالها بأطعمة نباتية صحية.

المصدر: gazeta.ru + روسيا اليوم