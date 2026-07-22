إبراهيم جابر يلتقى كيكل قائد درع السودان

التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، اليوم بمكتبه في الخرطوم، قائد قوات “درع السودان” اللواء أبو عاقلة محمد أحمد كيكل.

وأوضح كيكل، في تصريح صحفي عقب اللقاء، أن الاجتماع تناول سير العمليات العسكرية في مختلف المحاور، مجدداً تأكيده على جاهزية قوات “درع السودان” باعتبارها جزءاً أصيلاً من القوات المسلحة لحسم التمرد والقضاء على المليشيا الإرهابية.

وأضاف أنه أطلع عضو مجلس السيادة على الجهود والمشاركات الميدانية التي قدمتها قوات درع السودان في محاور القتال، مؤكداً استمرار العمل لردع العدو وتطهير البلاد من دنس التمرد.

وجدد التزامه بالعهد للقوات المسلحة والشعب السوداني بتحقيق النصر، مشيرا إلى أن اللقاء تطرق للجهود المبذولة لإعادة تأهيل وإعمار البنية التحتية في ولاية الخرطوم وبقية الولايات المتضررة من الحرب، مشيداً بالدعم الكبير والجهود المتواصلة التي يقودها عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر في ملف إعادة الإعمار والتعافي.

سونا