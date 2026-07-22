وصول الفوج الأول من أساتذة الجامعات العائدين من مصر

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور أحمد مضوي موسى، الفوج الأول من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا السودانية وأسرهم لدى وصولهم من القاهرة إلى الخرطوم، ضمن برنامج يستهدف تفويج ألف أكاديمي وأسرهم، في إطار مبادرة وطنية لدعم استقرار الجامعات واستئناف العملية التعليمية بالبلاد.

ورحب الوزير بعودة علماء السودان وأساتذة الجامعات إلى أرض الوطن، مؤكداً أن مشاركتهم تمثل ركيزة أساسية في جهود إعادة الإعمار واستعادة استقرار مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز مسيرة التنمية الوطنية، مشيراً إلى أن عودة الكفاءات الوطنية تمثل استثماراً حقيقياً في مستقبل السودان.

وأكد مضوي استمرار برنامج تفويج الأساتذة وأسرهم من خارج البلاد خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع لجنة الأمل للعودة الطوعية والاتحاد المهني لأساتذة الجامعات، مبيناً أن هذه الخطوة تمثل دعماً مباشراً للجامعات السودانية في مرحلة استعادة الاستقرار، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وأشاد الوزير بالدور الكبير الذي تضطلع به لجنة الأمل للعودة الطوعية برئاسة المهندس محمد وداعة، مثمناً الدعم الذي تقدمه الدولة لإنجاح برامج العودة الطوعية، بما يسهم في تهيئة البيئة المناسبة لاستقرار الكفاءات الوطنية وعودتها للمشاركة في إعادة بناء السودان وتنميته.

وأوضح أن عودة الكفاءات الأكاديمية تمثل دعامة أساسية لاستقرار الدراسة، وتعزز ثقة الطلاب وأسرهم في مستقبل مؤسسات التعليم العالي، مؤكداً أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو استعادة النشاط الأكاديمي بجميع الجامعات والمعاهد العليا، بما يخدم أهداف التنمية وإعادة إعمار السودان.

وفي ختام اللقاء، تقدم وزير التعليم العالي بالشكر لقيادة الدولة ممثلة في فخامة الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والبروفيسور كامل إدريس رئيس الوزراء وأعضاء حكومة الأمل على اهتمامهم الكبير بأساتذة الجامعات والكوادر المساعدة وحرصهم على تهيئة البيئة الملائمة لعودتهم .

كما تقدم بالشكر لمصر قيادة وحكومة وشعبا على استضافتهم لعلماء السودان خلال السنوات الماضية، وامتد شكره للسفارة السودانية بالقاهرة والاتحاد المهني لأساتذة الجامعات لتنظيمهم وتنسيقهم مع لجنة الأمل لتسهيل عودة الأساتذة .

وأعرب عن تقديره للصندوق القومي لرعاية الطلاب وجهاز المخابرات العامة وشرطة تأمين الجامعات والاتحاد العام للطلاب السودانيين ومؤسسات الإعلام المختلفة لمشاركتهم في استقبال العلماء العائدين، مؤكداً أن تكامل هذه الجهود يجسد روح المسؤولية الوطنية في دعم مسيرة التعليم العالي وإعادة بناء السودان.

سونا