وزير الصحة يعلن عودة 75% من المؤسسات العلاجية والطبية الأساسية بالبلاد

أعلن وزير الصحة عن عودة المؤسسات العلاجية والطبية الأساسية في البلاد بنسبة 75% عقب التدمير الممنهج الذي حدث خلال الحرب، مؤكداً المضي بخطى ثابتة في سبيل الوصول إلى النسبة الكاملة في القطاع، متوقعاً أن يتم ذلك خلال فترة قريبة.

وأشار خلال المنبر التنويري لوزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة رقم (61) الذي نظمته وكالة السودان للأنباء بالمركز الثقافي بأمدرمان اليوم، إلى أن البلاد تتعاطى مع الملف الصحي من خلال ستة محاور تشمل كل الجوانب، مؤكداً إحراز البلاد تقدماً بشكل مستمر في هذه المحاور للوصول إلى خدمة صحية تلبي احتياجات المواطنين.

وقال إن التركيز خلال الفترة الماضية من الحرب كان منصباً على محور حفظ الحياة، منوهاً إلى حدوث تحول كبير الآن، وإن الوزارة بدأت في العمل المؤسسي المتكامل بعد العودة إلى الخرطوم، مشيراً إلى أن المستشفيات المتبقية في الخرطوم في طريقها للعودة إلى العمل خلال الفترة المقبلة.

وكشف عن تطوير رؤية متكاملة أطلق عليها استراتيجية الأمل للنهوض بالقطاع بدعم من منظمة الصحة العالمية، من المقرر أن يتم تدشينها الأربعاء خلال الأسبوع الجاري، وتهدف إلى تحقيق العدالة الصحية المتكاملة.

سونا