الخرطوم.. قرار بحظر الورش داخل الاحياء

قرر الاجتماع الموسع بمحلية الخرطوم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير اليوم حظر اصدار التصاديق المؤقته للأنشطة التجارية في الحدود الجغرافية للمحلية، موجها مدراء الوحدات الإدارية بمعالجة امر الأنشطة المؤقته القائمة الآن مع إزالة المخالفات والتعديات على الشارع العام.

كما شدد الاجتماع بتنفيذ قرار لجنة أمن الولاية والخاص بحظرعمل ورش صيانة السيارات والورش العامة داخل الاحياء وانزار العاملين بها وتوجيههم بمزاولة عملهم بالمواقع المخصصة لهم سابقا.

ووجه بمراجعة تصاديق المشاتل الزراعية بحيث لا تتعارض مواقعها مع إغلاق الطرق او حجب الرؤية او اعتراض المجتمع المحلي لمواقع تواجدها مع التشجيع على نشر مساحات جديدة للمشاتل بهدف التشجيع على إعادة الغطاء النباتي الذي فقد جراء الحرب .

إلى ذلك كشف الاجتماع على ترتيبات جارية تهدف لإعادة تأهيل مسلخ الصحافة جنوب الخرطوم لتهيئته لذبيح الصادر واحتياجات السوق المحلية.

كما كشف عن اعتماد خطة بالتنسيق مع وزارة التخطيط العمراني بالولاية لاجازة وتنفيذ 17 مشروعا استثماريا جديدا في إطار الخدمات والأسواق بالتنسيق مع لجان الأسواق سيتم تنفيذها وفقا للمخطط الهيكلي للولاية على أن تكون البداية بتأهيل وتطوير الأسواق للمواقع مكتملة المستندات.

وعلى صعيد منفصل وجه الاجتماع مدراء الوحدات الإدارية بمتابعة مشروعات التنمية والحدائق العامة الجاري تنفيذها بوحداتهم بصورة دورية ورفع تقارير عن نسب الإنجاز حسب العقد المبرم بين الطرفين.

سونا