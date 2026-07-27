وزير التعليم يؤكد أهمية تدريب المعلمين

school girls in some class carring their study,acheiving good results and fully attendant to school in Unicef supported school in Kadugli

أكد وزير التعليم والتربية الوطنية الدكتور التهامي الزين حجر أهمية تدريب المعلمين باعتباره المدخل الأساسي لتحقيق جودة التعليم، موجهاً بإعداد خطة قومية استراتيجية لتدريب المعلمين وإجازتها تمهيداً لتنفيذها على مستوى البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم مدير المركز القومي لتدريب المعلمين الدكتور أمين عوض السيد الذي استعرض جهود المركز في تدريب المعلمين والتحديات التي تواجهه، إلى جانب تجربة “المدرسة محور التدريب” التي ستبدأ بمحلية جبل أولياء باستهداف (100) معلم في مرحلتها الأولى.

وأشاد الوزير بالجهود التي بذلها المركز رغم الظروف الاستثنائية مؤكداً دعم الوزارة لكل البرامج الرامية إلى تطوير قدرات المعلمين.

كما اطلع الوزير على خطط مركز السودان القومي للغات (سلتي) خلال لقائه مديرته الدكتورة لبنى عبد الحفيظ والتي استعرضت جهود تفعيل فروع المركز بالولايات لتأهيل كوادر المؤسسات الحكومية في اللغة الإنجليزية.

وثمن الوزير نتائج هذه الجهود مؤكداً دعم الوزارة لمشروعات المركز، موجهاً بمواصلة التنسيق مع الولايات للتوسع في برامج التدريب والتأهيل في مجال اللغة الإنجليزية.

سونا