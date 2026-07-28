تركي آل الشيخ يحتفي بإنجاز فيلم 7DOGS.. تصدر إيرادات السينما 60 يومًا

سينما - مسرح

احتفى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بالنجاح الكبير الذي حققه فيلم «7DOGS»، بعدما سجل إنجازًا غير مسبوق في شباك التذاكر المصري، ليصبح أعلى الأفلام تحقيقًا للإيرادات خلال أول 60 يومًا من عرضه، وفق ما أعلنه عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك».

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «رقم جديد، وتاريخ جديد، فيلم 7DOGS حقق أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية خلال 60 يومًا، شكرًا لكل من آمن بهذا العمل ودعمه، الحمد لله، والقادم أجمل»

ويُعد «7DOGS» من أضخم الإنتاجات السينمائية العربية، إذ بلغت ميزانيته نحو 40 مليون دولار، ويجمع بين الأكشن والتشويق والإنتاج البصرى الضخم، فى تجربة سينمائية تعتمد على أحدث تقنيات التنفيذ والإخراج.

ويشارك فى بطولة الفيلم الفنانان أحمد عز وكريم عبدالعزيز، وتدور أحداثه حول ضابط الإنتربول «خالد العزازي»، الذى يخوض مهمة سرية بالتعاون مع أحد أخطر المجرمين السابقين، من أجل تفكيك منظمة إجرامية دولية تُعرف باسم «7DOGS»، فى رحلة تمتد عبر عدد من المدن والعواصم حول العالم، وسط مطاردات وصراعات وأحداث مشوقة.

صدى البلد