بسمة بوسيل تنعى والد تامر حسنى:«سيبقى أثره الجميل فى قلوبنا إلى الأبد»

بسمة بوسيل

حرصت الفنانة بسمة بوسيل على نعى حسنى شريف، والد الفنان تامر حسنى وجد أبنائها، معبرة عن حزنها الشديد لرحيله، وذلك عبر حسابها الرسمى على موقع «إنستجرام».

وكتبت بسمة بوسيل، فى منشور مؤثر: «فقدنا إنسانًا من أطيب الناس، جد أولادى، صاحب القلب الكبير والروح الحنونة، كان دائمًا سندًا وحنونًا على أولادى، يغمرهم بحبه واهتمامه، وسيبقى أثره الجميل فى قلوبنا إلى الأبد، لن ننسى طيبته ولا أخلاقه ولا محبته، وسيظل حاضرًا فى دعائنا وذكرياتنا».

وكان أعلن الفنان تامر حسنى يوم الجمعة وفاة والده، حسنى شريف، داعيًا جمهوره إلى الدعاء له بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة.

وكتب تامر حسنى، عبر حسابه الرسمى على منصة «إكس»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، والدى الحبيب فى ذمة الله، أسألكم الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة.. الله يرحمك يا حبيبي».

المصري اليوم