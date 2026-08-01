تصعيدٌ على تخوم السودان.. تيغراي تتحدث عن «حرب جديدة»

مقاتلة اثيوبية من الأمهرا

وقالت حكومة إقليم تيغراي، في بيان، إن الأوضاع الأمنية تشهد «تطورات خطيرة»، متهمةً القوات التابعة للحكومة الفيدرالية الإثيوبية بتصعيد عملياتها العسكرية، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيّرة، بمساندة قوات مسلحة متحالفة معها.

وأشار البيان إلى أن «هجوماً عسكرياً مفتوحاً» بدأ فجر السبت باتجاه منطقة شيري في غرب تيغراي، في تطور اعتبرته حكومة الإقليم مؤشراً على احتمال اندلاع مواجهة عسكرية جديدة.

واتهمت حكومة تيغراي الحكومة الإثيوبية بارتكاب ما وصفته بـ«انتهاكات وجرائم واسعة» بحق سكان الإقليم، وقالت إن أديس أبابا واصلت، حتى بعد توقيع اتفاق بريتوريا للسلام، سياسات تهدف إلى إضعاف تيغراي وتقويض قدرته على الصمود، عبر ما سمّته الحصار والضغوط السياسية والعسكرية والتحركات الميدانية.

ويواجه إقليم تيغراي أوضاعاً إنسانية وأمنية معقدة منذ اندلاع الحرب فيه في نوفمبر 2020، والتي انتهت باتفاق سلام أُبرم في بريتوريا بجنوب أفريقيا عام 2022.

واعتبرت حكومة تيغراي أن التطورات الأخيرة تمثل محاولة لشن حرب جديدة على الإقليم، مؤكدةً أنها ستتعامل معها عبر المؤسسات المختصة، وستواصل إصدار البيانات والتوضيحات بشأن التطورات الميدانية للرأي العام المحلي والدولي.

ودعت حكومة الإقليم سكان تيغراي في الداخل والخارج، وقوات الأمن، والقوى السياسية والمدنية، والمؤسسات الدينية والمجتمعية، إلى رفع مستوى الاستعداد واليقظة، والعمل من أجل حماية ما وصفته بـ«الوجود الوطني لشعب تيغراي».

كما حثت المجتمع الدولي على متابعة التطورات عن كثب، محذرةً من التداعيات الإنسانية والأمنية التي قد تترتب على اندلاع مواجهة عسكرية جديدة في الإقليم، ولا سيما في ظل قرب مناطق القتال من الحدود السودانية.

وأكد البيان أن حكومة تيغراي ستنشر المعلومات المتعلقة بالتطورات الميدانية تباعاً عبر الجهات المعنية، داعيةً السكان إلى اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة تحسباً لأي تطورات جديدة.

التيار