ألف رأس تقود إلى المؤبد.. نهاية ثقيلة لمروج «بنقو»

أصدرت محكمة جنايات مدني حكمًا بالسجن المؤبد بحق المدان (هـ.ع)، في قضية اتجار بالمخدرات، على خلفية ضبط كمية كبيرة من مخدر «البنقو» بحوزته.

وأصدر القاضي المقيم بمحكمة جنايات مدني، مولانا جامع علي يوسف، الحكم في البلاغ رقم (468) لسنة 2026م، بموجب المادة (15/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتعود تفاصيل القضية إلى معلومات توفرت لدى مكافحة التهريب بولاية الجزيرة بشأن عربة قادمة من مدينة المناقل، حيث جرى نصب ارتكاز أمني بمدينة ود مدني، أسفر عن توقيف المتهم وتفتيش العربة.

وبحسب تفاصيل البلاغ، أسفرت العملية عن ضبط المتهم وبحوزته نحو ألف رأس من «البنقو»، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهته وإحالته إلى القضاء.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد بحق المدان، على أن يبدأ تنفيذ العقوبة اعتبارًا من تاريخ دخوله الحراسة في 3 مايو 2026م، إلى جانب إصدار أمر بإبادة المخدرات المضبوطة وفق الإجراءات القانونية.