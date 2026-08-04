حملة واسعة لإزالة المخالفات وفرض هيبة الدولة بشارع النيل بالخرطوم

نفذت إدارة المخالفات والتنظيم بمحلية الخرطوم، بالتنسيق مع قسم شرطة الرياض واستخبارات قطاع شرق الخرطوم، حملة ميدانية واسعة لإزالة المخالفات والظواهر السالبة بشارع النيل، استهدفت منطقة تقاطع أوماك قبالة البرج الأبيض.
وأسفرت الحملة عن إزالة وإغلاق 12 موقعاً عشوائياً لتعاطي الشيشة بميدان الشروق وعدد من المواقع المنتشرة على امتداد شاطئ النيل الأزرق بحي المنشية، إلى جانب إزالة وحجز المعدات التي كانت تُستخدم في المطاعم والكافيهات ومواقع بيع الشاي العشوائية المخالفة للوائح الولائية والمحلية.
كما شملت الحملة إزالة عدد كبير من مواقع بيع الشاي العشوائية على الشريط النيلي وفي الشوارع الرئيسية.
وأكدت الجهات المختصة أن هذه الحملة جاءت تنفيذاً لتوجيهات لجنة أمن محلية الخرطوم، ضمن خطة تستهدف تعزيز الأمن، ومكافحة الظواهر السالبة، وفرض هيبة الدولة، بعد رصد أنشطة مخلة بالأمن في المنطقة، مشيرة إلى أن الحملات ستتواصل بصورة دورية لضبط المخالفات والحفاظ على النظام العام.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
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