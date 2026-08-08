وزير الداخلية يترأس اجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة

ترأس السيد الفريق شرطة حقوقي بابكر سمره مصطفى، وزير الداخلية، اجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة رقم (13)، بحضور الفريق أول شرطة حقوقي أمير عبدالمنعم فضل حسين، مدير عام قوات الشرطة، وأعضاء اللجنة.

وأوضح العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة ورئيس اللجنة الإعلامية، في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة، أن الاجتماع ناقش تقارير أداء اللجان المختلفة، واطمأن على الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجان في إسناد لجنة أمن ولاية الخرطوم، وتعزيز الأمن والاستقرار بالولاية، وتهيئة الظروف المناسبة لتسهيل عودة المواطنين إلى مناطقهم.

وأضاف أن الاجتماع استمع إلى تقرير مفصل قدمه السيد الفريق شرطة ياسر عمر أبوزيد، مدير عام قوات السجون، حول الجهود المبذولة لإعادة تأهيل وصيانة المؤسسات الإصلاحية، بما يمكنها من استيعاب النزلاء، وفقاً للمعايير المطلوبة، مع مراعاة مبادئ حقوق الإنسان والضوابط القانونية ذات الصلة.

ووجّه الاجتماع نداءً للمواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الشرطية والأمنية، والإبلاغ الفوري لأقرب قسم شرطة في حال وجود أي شخص يقيم في منازلهم دون علمهم أو دون معرفة هويته، وذلك حفاظاً على أمنهم وسلامتهم.

كما دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ظواهر سالبة أو مهددة للأمن والاستقرار عبر الرقم (999)، مؤكداً أن التعاون المجتمعي يمثل شريكاً أساسياً في تعزيز الأمن وفرض سيادة القانون.