نسرين طافش تستعيد «الروقان» من كواليس أحدث أعمالها الغنائية

نسرين طافش

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها كواليس تصوير أغنيتها «روقان»، مستعيدةً أجواء التحضيرات التي رافقت العمل الذي حمل طابعاً صيفياً مبهجاً، وصُوّر في الساحل الشمالي في مصر.الأغنية من كلمات محمد الغنيمي، وألحان مصطفى باسي، وتوزيع محمود الشاعري، فيما تولى حسام الحسيني إخراج الفيديو كليب. وظهرت طافش في اللقطات المنشورة بأجواء عفوية ومرحة خلال التصوير، الذي جرى على البحر، في انسجام مع الحالة الخفيفة التي تقدمها الأغنية.

وتحمل «روقان» خصوصية في مسيرة طافش الغنائية، كونها جاءت بعد غياب استمر نحو ست سنوات عن إصدار الأعمال الغنائية الرسمية، إذ كان آخر ألبوماتها «الحلوة» عام 2019، قبل أن تعود مجدداً إلى الغناء في صيف 2025.ولم تكن العودة الغنائية بمعزل عن حضورها التمثيلي، فقد واصلت طافش خلال السنوات الأخيرة التركيز على السينما والدراما، وشاركت في أفلام بينها «الدشاش» عام 2025، إلى جانب مسلسل «أسود باهت» في العام نفسه، فيما تتضمن أعمالها المدرجة لعام 2026 مسلسلي «استراحة محارب» و«أنا وهو وهم».وتأتي «روقان» لتجمع مجدداً بين الغناء والأداء أمام الكاميرا، في عمل اختارت له إيقاعاً خفيفاً وصورة بصرية صيفية تتكئ على أجواء البحر والمرح.

المصدر: RT