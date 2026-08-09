وزير الصحة ووالي النيل الأبيض يفتتحان مستشفى عمر نور الدائم بنعيمة

افتتح وزير الصحة د. هيثم محمد إبراهيم، ووالي النيل الأبيض الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى صباح اليوم مستشفى المرحوم د. عمر نور الدائم بمنطقة نعيمة بمحلية القطينة.

وأكد وزير الصحة أن المستشفى يعد من أهم المرافق الواقعة على الطريق القومي كوستي – الخرطوم ويقدم خدمات الإسعاف والطوارئ للمسافرين، مشيداً بدعم شركة “كوفتي” التي تبرعت بأجهزة ومعدات بقيمة 400 ألف دولار، وتعهد بتوفير مزيد من التخصصات والأجهزة للمستشفى.

من جانبه قال الوالي إن المستشفى المتكامل سيسهم في توطين العلاج وتوفير الخدمات الصحية لمواطني الولاية، مشيداً بالجهود الشعبية والرسمية التي أسهمت في إنجازه.

وأوضح د. الزين سعد آدم وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية أن الافتتاح نموذج للشراكة بين المجتمع وحكومة الولاية، مشيراً إلى توفير 20 معملاً تخصصياً وخدمات موجات صوتية ضمن خطة تطوير القطاع الصحي.

ووصف المدير التنفيذي لمحلية القطينة عبدالحليم الجيلي المستشفى بأنه تحقيق لحلم طال انتظاره، فيما اعتبر ممثل المنطقة الناظر علي عمر هباني أن إطلاق اسم الراحل عمر نور الدائم وفاءً لإسهاماته في خدمة المجتمع.

سونا