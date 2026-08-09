جنا عمرو دياب تفاجئ الجمهور بأول ألبوم غنائي

جنا عمرو دياب

تستعد جنا عمرو دياب لخوض مرحلة جديدة في مسيرتها الغنائية، مع اقتراب طرح أول ألبوم كامل لها، في خطوة تمثل انتقالها من التجارب المنفردة والمشاركات المحدودة إلى مشروع فني متكامل يحمل اسمها ويعكس توجهها الموسيقي.

وأعلنت جنا قرب صدور ألبومها الجديد من خلال رسالة قصيرة شاركتها مع متابعيها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت: «Album Coming Soon»، ما أثار حالة من الترقب بين جمهورها الذي فوجئ بالإعلان عن العمل الأول لها منذ الكشف عن التحضير له.وقبل إعلان موعد طرح ألبومها، شاركت جنا متابعيها صورا من داخل الاستوديو، في إشارة إلى استمرارها في تسجيل الأغنيات والتحضير للمشروع الجديد. وأوضحت، من خلال منشوراتها، أنها تعمل على إعداد ألبومها الأول، وسط تفاعل كبير من جمهورها الذي ينتظر التعرف إلى نوعية الأغاني التي ستقدمها، والاتجاه الموسيقي الذي ستختاره في تجربتها القادمة.

وحظيت جنا باهتمام واسع بعد مشاركتها والدها، الفنان عمرو دياب، في أغنية «خطفوني»، التي جاءت ضمن ألبومه «ابتدينا»، حيث شكل ظهورها الغنائي إلى جانبه محطة بارزة في بدايتها الفنية. ولم يقتصر تأثير الأغنية على الانتشار الجماهيري، بل أسهمت أيضا في تعريف الجمهور بقدرات جنا الصوتية، خاصة مع ظهورها إلى جانب والدها في عدد من المناسبات والحفلات التي قدم فيها الأغنية أمام الجمهور.

كما لاقت مشاركتها تفاعلا كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بين متابعين أشادوا بحضورها، وطالبوا بمزيد من الأعمال التي تكشف إمكاناتها بعيدا عن المشاركة العائلية.

ولم تكن مشاركة جنا مع والدها التجربة الوحيدة لها، إذ خاضت عددا من المحاولات الغنائية السابقة، من بينها تقديم أغنية ضمن حملة إعلانية، إلى جانب ظهورها معه في إحدى حفلاته.

الأنباء الكويتية