مناوي: مرحلة العودة والبناء بدأت.. والسودان يحتاج لكل أبنائه

أكد حاكم إقليم دارفور رئيس حركة جيش تحرير السودان، مني أركو مناوي، أن المرحلة المقبلة هي “مرحلة العودة والبناء وإعادة الإعمار”، مشدداً على أن السودان في حاجة إلى كل أبنائه في الداخل والخارج للمساهمة في بناء “دولة القانون والعدالة والكرامة والسلام.

وأوضح خلال مخاطبته (الأحد) أبناء الجالية السودانية في العاصمة الأوغندية كمبالا أنه لمس “روحاً وطنية عالية ورغبة صادقة واستعداداً كبيراً” من أبناء الجالية للعودة والمشاركة في معركة البناء.

وقال مناوي في منشور على صفحته بفيسبوك إنه أبان خلال اللقاء بصدق ووضوح طبيعة الأوضاع الراهنة في السودان، والتحديات الكبيرة التي تواجه الشعب السوداني، خاصة أهل معسكرات النزوح واللجوء وما يعيشونه من معاناة إنسانية قاسية سببتها مليشيا آل دقلو المتمردة.

وأضاف أنه استعرض الموقف الميداني وتطورات العمليات العسكرية، مؤكداً أن “إرادة الشعب السوداني وقواته الوطنية الصلبة ماضية نحو استعادة الأمن والاستقرار وتحرير ما تبقى من أرض الوطن حتى ترف راية السودان كاملة على ترابه”.

وجدد شكره وتقديره للحكومة الأوغندية ممثلة في فخامة الرئيس يوري موسيفيني، كما حيا طاقم السفارة السودانية في أوغندا على جهوده لتسهيل إجراءات العودة الطوعية والآمنة.

سونا