مليشيا الدعم السريع تشن هجوماً قيسان

أعلنت محافظة قيسان في إقليم النيل الأزرق، شن قوات الدعم السريع وقوات “جوزيف توكا” هجوماً اليوم على المدينة.

وقالت في منشور على “فيسبوك”، إن القوات المسلحة والمجموعات المساندة لا تزال تقاتل “بشراسة”،

وأدانت الهجوم على المدينة بالتزامن مع موسم الحصاد، واصفة الهجوم بالاعتداء “الغاشم والجبان”.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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