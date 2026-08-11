من مصر..عودة دفعة جديدة من منسوبي الطيران المدني وأسرهم إلى السودان

غادرت اليوم العاصمة المصرية القاهرة أربع حافلات تقل عدداً من منسوبي الطيران المدني السوداني وأسرهم في طريق عودتهم إلى أرض الوطن وذلك ضمن جهود وترتيبات تهدف إلى تسهيل عودة العاملين وأسرهم إلى السودان.

وجاءت الرحلة برعاية كريمة من السيد مدير عام جهاز المخابرات العامة حيث أسهمت الرعاية والتنسيق بين الجهات ذات الصلة في تهيئة الظروف اللازمة لإنجاح عملية العودة وتنظيمها بصورة سلسة.

وأعرب منسوبو الطيران المدني العائدون عن خالص شكرهم وتقديرهم للسيد مدير عام شركة مطارات السودان المحدودة ولرئيس نقابة العاملين بشركة مطارات السودان المحدودة تقديراً لجهودهما في التنسيق والترتيب لإنجاح الرحلة وتسهيل عودة منسوبي قطاع الطيران المدني وأسرهم إلى أرض الوطن.

كما تقدم العائدون بالشكر إلى السفارة السودانية بالقاهرة على جهودها وتعاونها في متابعة شؤون السودانيين وتقديم التسهيلات اللازمة خلال إجراءات العودة ، وكذلك أزجى العائدون أسمى آيات الشكر والعرفان لجمهورية مصر العربية حكومة وشعبا على حسن الاستضافة .

وتأتي عودة هذه المجموعة من منسوبي الطيران المدني وأسرهم في وقت تتواصل فيه جهود إعادة ترتيب أوضاع العاملين بقطاع الطيران المدني وتعزيز ارتباط الكوادر السودانية بمؤسساتها الوطنية تمهيداً للمرحلة المقبلة من استعادة النشاط التشغيلي وبناء قطاع طيران مدني أكثر قدرة على مواجهة تحديات المرحلة.

وأكد العائدون تقديرهم لكل الجهات والأشخاص الذين أسهموا في إنجاح الرحلة معربين عن أملهم في استمرار مثل هذه المبادرات بما يسهم في تسهيل عودة المزيد من العاملين وأسرهم إلى السودان.