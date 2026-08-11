«الست لما».. تعرف على موعد طرح فيلم يسرا في السينمات

أعلن صناع فيلم «الست لما» بطولة النجمة يسرا، طرحه في دور العرض السينمائية المصرية يوم الأربعاء 19 أغسطس الجاري، لينضم إلى منافسات موسم صيف 2026 السينمائي، بالتزامن مع استمرار عمليات الترويج للعمل، بعد طرح الإعلان الأول والبوستر الرسمي خلال الأيام الماضية.

وتستعد الجهة المنتجة لطرح الأغنية الدعائية للفيلم، التي تحمل اسم «سلملي» وتغنيها المطربة حنان أحمد، مساء اليوم الأحد، ضمن الحملة الترويجية للعمل. والأغنية من كلمات حسام موكا، وألحان وليد سمارة، وتوزيع أشرف البرنس، بعدما سبق طرح برومو قصير لها مع انطلاق الدعاية للفيلم الشهر الماضي.

ويشارك في بطولة «الست لما» إلى جانب يسرا، كل من ماجد المصري، ياسمين رئيس، درة، عمرو عبدالجليل، انتصار، دنيا سامي، رانيا منصور، محمد جمعة، محمود البزاوي، محمد أنور، وعدد من الفنانين، والعمل من إنتاج ندى السبكي ورنا السبكي، وإخراج خالد أبو غريب، وتأليف كيرو أيمن ومصطفى بدوي.

ويضم الفيلم أيضًا عددًا من ضيوف الشرف، من بينهم كريم فهمي، كندة علوش، شيماء سيف، مصطفى أبو سريع، الإعلامية لميس الحديدي، الإعلامية هالة سرحان، إسلام جمال، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، أحمد صيام، وحمدي الوزير.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول عدد من قضايا المرأة، حيث تجسد يسرا شخصية الإعلامية «دينا الكردي»، التي تطلق بالتعاون مع مجموعة من السيدات حملة إلكترونية تحمل اسم «فيتو»، بهدف دعم المرأة ومواجهة العنف والخلافات الأسرية.

المصري اليوم