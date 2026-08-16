وصول الدفعة 14 من اللاجئين السودانيين العائدين من أوغندا

وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي، اليوم الدفعة 14 من السودانيين العائدين من يوغندا، بطائرة تابعة لشركة بدر للطيران وعلى متنها 150 سودانياً، ضمن برنامج العودة الطوعية للسودانيين، وهي الرحلة الثانيه التي تصل مباشرة إلى الخرطوم.

وقال رئيس اللجنة العليا للعودة الطوعية للسودانيين بيوغندا، لواء شرطة معاش عبد الكريم يوسف يعقوب، إن الرحلة تحمل 150 عائداً إلى البلاد، مقدماً الشكر للجهات الحكومية والشركاء الذين أسهموا في تسيير الرحلة ممثلة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء ووزارة المالية والموارد البشرية والخارجية ودولة الكويت عبر سفارتيها في الخرطوم وكمبالا والمواطنين الذين هبوا لاستقبال العائدين.

وأوضح د عبدالرحمن سيد احمد ممثل جهاز السودانيين العاملين بالخارج أن الرحلة تُعد الأولى التي تدعمها جمعية العون المباشر الكويتية، مشيراً إلى أن الرحلات السابقة تم تسييرها عبر تبرعات ودعم وطني.

وأضاف أن عدداً من الرحلات الأخرى ستتبعها في إطار برنامج العودة الطوعية.

من جانبه، قال وكيل وزارة الحكم الاتحادي والتنمية الريفية ونائب رئيس لجنة العودة الطوعية، أبا ذر الحافظ البشير، إن عدد السودانيين المسجلين للعودة من يوغندا يتجاوز 8 آلاف شخص، بينما يتجاوز العدد الكلي للمسجلين للعودة من دول الجوار 95 ألفاً.

وأشار إلى أن اللجنة العليا للعودة الطوعية تعمل بالتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والجهات ذات الصلة، لتأمين عودة السودانيين الذين نزحوا إلى دول الجوار بسبب الحرب، مبيناً أن الحكومة تعمل على تهيئة سبل كسب العيش للعائدين الذين فقدوا مصادر دخلهم.

سونا