البرهان يتفقد سد مروي

تفقد السيد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، سد مروي، واطلع على سير العمل بالسد، والأوضاع الفنية والتشغيلية، والجهود المبذولة للمحافظة على استقرار الإمداد الكهربائي.

واستمع رئيس مجلس السيادة إلى تنوير حول أعمال الصيانة والتأهيل التي تجري بالسد ومحطة التوليد، موجهاً بضرورة الإسراع في معالجة الأعطال وتأمين المنشآت الحيوية، بما يسهم في استقرار منظومة الكهرباء وخدمة المواطنين.

وتأتي الزيارة في ظل أهمية سد مروي كمصدر رئيسي لتوليد الكهرباء، بالتزامن مع جهود إعادة تأهيل قطاع الكهرباء والمنشآت الحيوية المتضررة .

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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