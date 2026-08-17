جابر يطّلع على الأوضاع في ولاية وسط دارفور

اطّلع عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق مهندس إبراهيم جابر، على الأوضاع الأمنية والإنسانية، والتحديات التي تواجه حكومة ولاية وسط دارفور.

جاء ذلك لدى لقائه وفد حكومة الولاية برئاسة الوالي مصطفى تمبور.

وناقش اللقاء قضايا التعليم وموقف امتحانات الشهادة السودانية السابقة، إلى جانب الترتيبات الجارية للامتحانات القادمة.

​كما اطّلع الفريق مهندس إبراهيم جابر على نتائج حصر النازحين من ولاية وسط دارفور إلى ولاية الخرطوم والولايات الآمنة الأخرى، فضلاً عن الجهود المبذولة لتقديم المساعدات الإنسانية بالتعاون مع مفوضية العون الإنساني.

​وبحث اللقاء الإجراءات الجارية لتعزيز دور الفرقة (21) مشاة في تأمين وحماية محليات الولاية التسع.

​وتناول اللقاء خطة الولاية للتنمية في إطار الاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب، وتوفير الخدمات الأساسية، ومحاربة خطاب الكراهية، بما يعزز التعايش والوحدة المجتمعية.

سونا