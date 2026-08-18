زيارة الفريق ياسر العطا إلي تركيا زيارة مباشرة ومحددة الأهداف

قبل أن تفيق الدوائر المعادية للسودان من الأصداء العالمية الواسعة لتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن دعم بلاده وقناعته الشخصية بقيادة البرهان للسودان خلال المرحلة المقبلة .. قبل أن تفيق هذه الدوائر من الهزّات الإرتدادية لحديث أردوغان جاءت زيارة الفريق ياسر العطا إلي تركيا وهي زيارة مباشرة ومحددة الأهداف ..
■ السودان يحتاج إلي تعزيز قدراته العسكرية خلال المرحلة المقبلة .. وتركيا تقف في مقدمة دول العالم التي أظهرت تقدماً نوعياً في كافة مجالات التسليح وتقنياته الحديثة التي قلبت أساليب وأدوات وخطط الحروب في عالمنا المعاصر رأساً علي عقب ..
■ زيارة العطا إلي تركيا سيكون لها مابعدها .. لاتُوجد قوة بشرية علي وجه الأرض تمنع السودان من زيادة قدرات جيشه الدفاعية والقتالية ..
■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
اسماء عثمان
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