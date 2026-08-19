المؤامرة من الخارج والمواجهة من الداخل

من يتابع المشهد من بعيد قد يرى مجموعة من الأحداث المتفرقة، لكن من يدقق فى تفاصيلها وتزامنها وسياقاتها، يصعب عليه ألا يشعر بأن المنطقة تدخل مرحلة جديدة شديدة التعقيد، وأن مصر تتحرك وسط بيئة إقليمية ودولية ضاغطة، تتقاطع فيها الجغرافيا السياسية مع الاقتصاد والإعلام وحروب التأثير.

حزام النار الممتد من مضيق هرمز إلى البحر الأحمر لم يعد مجرد أزمة عسكرية بعيدة عن القاهرة، فحركة الملاحة فى هرمز تراجعت بصورة حادة، فيما تتزايد المخاطر فى البحر الأحمر، بما يضغط على الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد، ويضع الاقتصاد المصرى أمام اختبار إضافى بحكم موقعه ودور قناة السويس.

وفى المشهد الآخر، يلفت الانتباه صعود عبدول السيد فى السياسة الأمريكية، وصولًا إلى فوزه بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطى فى ميتشجان لمقعد مجلس الشيوخ.

والقضية هنا ليست أن الرجل مصرى الأصل أو مسلم، فهذه ليست تهمة ولا معيارًا للحكم على أى سياسى، وإنما تكمن فى الحديث عن صلات مباشرة بتنظيم الإخوان، إذ توجد تقارير واتهامات قديمة وحديثة تتحدث عن ارتباطات أو علاقات ببعض المؤسسات والشخصيات المحسوبة على دوائر قريبة من الجماعة، بينما لا يكفى ذلك وحده لإثبات علاقة تنظيمية مباشرة.

وقد تناولت تقارير أمريكية سابقة تحديدًا نشاطه فى رابطة الطلبة المسلمين، فيما ظهرت فى 2026 تقارير جديدة حول مشاركته فى فعاليات لجمع التبرعات لمنظمات إسلامية أثارت جدلًا بشأن صلاتها بالإخوان.

لكن الأهم من ذلك كله هو الداخل المصري

فالآلة الإعلامية المعادية للدولة لا تحتاج إلى اختراع الأزمات حتى تستثمر فيها. يكفى أن تكون هناك ضغوط حقيقية على المواطن، وارتفاع فى تكاليف المعيشة، وقلق من المستقبل، ثم يجرى تضخيمها وإعادة تدويرها وتحويلها من مشكلة اقتصادية قابلة للعلاج إلى شعور عام بأن الدولة عاجزة وأن المستقبل مغلق، وهذا النوع من الحرب لا يستهدف المعلومة وحدها، وإنما يستهدف الثقة.

ومن هنا، فإن وضع هذه المشاهد جنبًا إلى جنب يستحق التوقف والانتباه، لكن دون الوقوع فى فخ التفسير التآمرى السهل. ليس كل حدث جزءًا من مؤامرة واحدة، وليس كل خصم يتحرك وفق غرفة عمليات مركزية، الأخطر أن تتلاقى أزمات حقيقية مع حملات منظمة ومصالح إقليمية ودولية، فتنتج فى النهاية بيئة شديدة القابلية للاختراق والتأثير والاشتعال.

ولهذا فإن المواجهة الحقيقية لا تكون بالحشد الإعلامى وحده، ولا بإطلاق بيانات مضادة لكل شائعة، ولا بمحاولة إقناع المواطن بأن كل ما يشعر به مجرد مؤامرة.

المواطن لا يريد أن يسمع أن الأزمة مؤامرة، يريد أن يعرف متى ستنتهى، وكيف ستتحسن حياته.

وهنا يصبح الإصلاح الاقتصادى ضرورة سياسية وأمنية، وليس مجرد ملف حكومي. المطلوب أفكار جديدة، وسياسات أكثر سرعة ومرونة، ومسئولون يفهمون أن معيار النجاح الحقيقى ليس جمال البيانات والمؤشرات، وإنما ما يلمسه المواطن فى دخله وأسعاره وفرص عمله وخدماته.

نحن أمام لحظة تحتاج إلى يقظة، نعم.. لكنها تحتاج قبل اليقظة إلى شجاعة.

شجاعة أن نرى ما يُدبَّر فى الخارج، وأن نرى فى الوقت نفسه ما يحتاج إلى إصلاح فى الداخل.

فأقوى مواجهة لأى مخطط ليست فقط أن نكشفه.. وإنما أن نجعل المواطن أكثر ثقة فى دولته، وأكثر قدرة على تحمل الضغوط، وأكثر اقتناعًا بأن هناك من يسمعه ويعمل من أجله.

المعركة الحقيقية ليست على الشاشات.. المعركة الحقيقية هى على ثقة المواطن.

أحمد باشا – بوابة روز اليوسف

