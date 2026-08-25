مي عز الدين تخطف الأنظار رفقة بشرى في أحدث ظهور

مي عزالدين

شاركت الفنانة مي عز الدين، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت مي عز الدين رفقة الفنانة بشرى، وخطفا الأنظار بإطلالة مميزة وانيقة.

وعلى الصعيد الفني، تستعد مي عز الدين لعودة جديدة إلى الدراما من خلال مسلسل “قبل وبعد”، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل، بعد النجاح الذي حققته في أحدث أعمالها، وسط ترقب من جمهورها لخطوتها الفنية القادمة.

وحسم الدكتور أحمد تيمور ، الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية بشأن الأنباء المتداولة عن حمل زوجته الفنانة مي عز الدين، مؤكدًا أن ما تم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة، مشيرًا إلى أن الأمر لا يزال مجرد شائعات، معربًا في الوقت نفسه عن أمله في أن يرزقهما الله بالأطفال في المستقبل.

وخلال لقائه مع برنامج ET بالعربي، أوضح أحمد تيمور أن الإنجاب رزق من الله، مؤكدًا أنه وزوجته يتمنيان تحقيق هذه الأمنية في الوقت المناسب. وقال: «بنقول لهم يا رب تدعولنا إن ده يحصل عاجلًا أم آجلًا إن شاء الله، بس هو مش موجود دلوقتي، والمال والبنون ده رزق»، في رسالة وضع بها حدًا للتكهنات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.

وأشار تيمور، إلى أن مثل هذه الشائعات أصبحت تتكرر بشكل مستمر، لافتًا إلى أن الجمهور يتفاعل دائمًا مع أخبار الحياة الشخصية للفنانين، إلا أن الحقيقة تختلف في كثير من الأحيان عما يتم تداوله على المنصات المختلفة.

صدى البلد