الموارد المعدنية تؤكد مواصلة تطوير أسواق التعدين التقليدي

اختتمت اليوم بمدينة دنقلا فعاليات ورشة تقييم وتطوير أسواق التعدين التقليدي، التي استضافتها الولاية الشمالية، بمشاركة وفود من رئاسة الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة ومكاتبها بولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف والنيل الأزرق ونهر النيل والشمالية.

وأكد مساعد المدير العام للشؤون الفنية بالشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، جيولوجي مستشار عثمان سليمان حماد، لدى مخاطبته ختام الورشة، أن الورشة تمثل خطوة جديدة لترسيخ مبادئ الحوكمة وتعزيز البنية التحتية لقطاع التعدين.

وأشاد بالأداء المتميز لمكتب الشركة بالولاية الشمالية والانضباط العالي في تطبيق الاشتراطات الخاصة بأسواق التعدين، مشيراً إلى أن ذلك انعكس بصورة مباشرة على ضبط حركة الذهب من أسواق التعدين إلى أسواق الصادر، حيث تجاوزت نسبة الضبط 80%.

وتقدم حماد بالشكر والتقدير لحكومة الولاية الشمالية لتهيئتها البيئة الملائمة للعمل، مشدداً على أهمية تعميم تجربة الولاية وتوصيات الورشة على بقية الولايات، بما يسهم في تطوير وتحديث أسواق التعدين التقليدي.

من جانبه، أكد مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بالولاية الشمالية، الأستاذ عبد الرحمن محجوب النضيف، أن أداء أسواق التعدين بالولاية شهد تطوراً كبيراً خلال النصف الأول من العام 2026، مجدداً المضي قدماً في مسار التطوير والتحديث وزيادة الرقابة على المنتج، مع التركيز على معايير الجودة.

وقال إن الشركة تستهدف الوصول بحاكمية الرقابة إلى 100% وتحويل أسواق التعدين بالولاية الشمالية إلى أسواق نموذجية على مستوى البلاد.

وأضاف أن الشركة حريصة على تنفيذ توصيات الورشة باعتبارها أساساً لوضع سياسة موحدة لإدارة وتنظيم أسواق التعدين التقليدي في جميع ولايات السودان.

سونا