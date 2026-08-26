رئيس مجلس السيادة يمنح السفير المصري وسام النيلين من الطبقة الأولى

منح السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان اليوم سفير جمهورية مصر العربية لدى السودان السفير هاني صلاح، وسام النيلين من الطبقة الأولى وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم السفير المصري بحضور وزير الخارجية السفير محي الدين سالم.

وقال السفير هاني صلاح في تصريح صحفي أنه من دواعي سروره أن يتم استقباله في نفس المكان الذي كان قد تقدم فيه بأوراق اعتماده منذ أربع سنوات.

مبيناً أن استعادة القصر الجمهوري يمثل رمزاً للسيادة الوطنية مشيراً إلى أن السودان يواجه الكثير من التحديات ولكنه في نفس الوقت حقق العديد من النجاحات والانجازات وعلى رأسها النجاح في استعادة رمز السيادة وهو القصر الجمهوري.

وأضاف السفير المصري أن وسام النيلين ليس تكريماً له وإنما تكريماً لجمهورية مصر العربية مشيراً للعلاقات الأزلية والتاريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

وأوضح السفير هاني أنه سلم خلال اللقاء رسالة خطية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لشقيقه الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان تتعلق بترقية وتطوير علاقات التعاون المشترك بين البلدين.

مبيناً أن الرئيس المصري أكد دعم مصر للسودان في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها.

وأضاف السفير المصري أنه من خلال منصبه الجديد كمساعد لوزير الخارجية المصري لشؤون السودان وجنوب السودان سيعمل على استكمال ما تم القيام به خلال الفترة الماضية معرباً عن أمله في أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة سلام وبناء وإعمار.

سونا