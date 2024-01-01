شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 mini وiPhone 7 Plus والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل عن سلسلة iPhone 12 منذ بضع سنوات تقريبًا، حيث يعد هاتف iPhone 12 Mini من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 7 Plus كما يلى:

iPhone 12 mini:

الشاشة: شاشة 5.4 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: ببدقة 2340× 1080بيكسل.

المعالج: معالج A14 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 128GB.

نظام التشغيل: iOS (14.x) .

البطارية: بقوة 2425 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.

iPhone 7 Plus

الشاشة 5.5بوصة.

نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.

دقة الشاشة: بدقة 1920× 1080 بيكسل.

المعالج معالج Apple A10 Fusion

المساحة: 256GB

البطارية :بقوة 2900 mAh

الكاميرا الخلفية: كاميرا 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 7 ميجابكسل.