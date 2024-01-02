حل مشكلة تطبيق Google Photos في عدم تشغيل مقاطع الفيديو

يقوم تطبيق Google Photos بدوره كتطبيق المعرض الافتراضي على معظم هواتف أندرويد، فتطبيق صور جوجل يعد أكثر من تطبيق بسيط لعرض الصور، حيث يتيح للمستخدمين الاستفادة من ميزات تحرير الصور المتنوعة، ووجود مجلد مؤمّن لإخفاء الصور الخاصة، وتنظيم الوسائط، ووجود مشغل مدمج لتشغيل مقاطع الفيديو، ومع ذلك، يشكو العديد من المستخدمين من عدم قدرة تطبيق googlephoto على تشغيل مقاطع الفيديو على هواتفهم.

حل مشكلة عدم تشغيل مقاطع الفيديو بتطبيق Google Photos

توجد العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى عدم تشغيل مقاطع الفيديو في التطبيق، مثل ملف الفيديو التالف، أو نوع الملف غير المدعوم، أو التنزيل غير الكامل، وما إلى ذلك، وعادةً يكون هناك حاجة إلى استخدام مشغل الفيديو من طرف ثالث فقط لمشاهدة مقطع الفيديو، يقدم هذا المقال أفضل الحلول لمشكلة عدم تشغيل مقاطع الفيديو في تطبيق صور جوجل.

التحقق من نوع ملف الفيديو:

إذا كنت قد تلقيت مقطع فيديو من المقاطع التي تعمل ببطء أو بسرعة كبيرة من جهاز iPhone، فقد يفشل هاتف Android الخاص بك في تشغيل مثل هذه المقاطع بشكل صحيح، لذلك يجب التحقق من تنسيق ملف الفيديو أولاً، على الرغم من أن تطبيق Google Photos يدعم امتدادات الفيديو الشائعة مثل MP4 وAVI وMKV، وما إلى ذلك إلا أنك قد تواجه أخطاء عند تشغيل ملفات الفيديو مثل WMV وMOV وWebM وTheora وغيرهم، لذلك لتشغيل تلك الملفات، ستحتاج إلى تحويل الفيديو إلى تنسيق داعم في جوجل فوتو.

تحميل الفيديو بالكامل:

هل تحاول تشغيل فيديو يتم تنزيله في تطبيق Google Photos؟ ستحتاج إلى إكمال عملية التنزيل قبل عرضها من تطبيق المعرض، لا يمكنك تشغيل مثل هذه المقاطع غير الكاملة في تطبيق صور جوجل أثناء استمرار عملية التنزيل.

التحقق من اتصال الشبكة:

يعرض تطبيق googlephoto جميع مقاطع الفيديو والصور التي قمت بتنزيلها أو التقاطها على هاتفك، وإذا قمت بتحميل مقاطع الفيديو من هاتف آخر أو سطح المكتب، فإن الملف يظهر على جميع أجهزتك بشرط أن تستخدم نفس حساب Google وتكون قد قمت بتمكين المزامنة، إذا كان الفيديو متاحًا على جهاز آخر ولم يتم مزامنته مع هاتفك، فيجب عليك استخدام اتصال إنترنت عالي السرعة للمزامنة وعرضه وإلا ستواجه علامة تحميل مستمرة أثناء تشغيل مقطع الفيديو.

مقطع الفيديو تالف:

هل تلقيت مقطع فيديو تالف عبر WhatsApp أو البريد الإلكتروني أو أي تطبيق آخر؟ بغض النظر عن محاولاتك، لا يمكنك تشغيل مثل هذه المقاطع على هاتفك، احصل على نسخة جديدة من الفيديو أو اطلب من المرسل مشاركته مرة أخرى.

الحرارة الزائدة:

بعد استخدامك للجهاز لوقت طويل للألعاب أو لتسجيل الفيديو، قد ترتفع درجة حرارة هاتفك بشكل غير طبيعي، وفي مثل هذه الحالة، قد تواجه مشاكل في التشغيل مع المهام الأساسية مثل تشغيل مقطع فيديو في Google Photos، ويجب عليك الانتظار لبعض الوقت، والسماح لدرجة حرارة الهاتف بالانخفاض قليلاً قبل المحاولة مرة أخرى.

استخدام مشغل فيديو من طرف ثالث:

هل تتلقى بشكل متكرر ملفات فيديو بامتدادات غير عادية؟ إذا لم يدعم تطبيق Google Photos ملفات الفيديو، فقد تحتاج إلى الحصول على مشغل فيديو من طرف ثالث، يقدم متجر Google Play العديد من مشغلات الفيديو، وأفضل اختيار لدينا هو VLC Player، فهو برنامج مفتوح المصدر ويظل مجانيًا للتنزيل ويمكنه تشغيل معظم ملفات الفيديو.

قم بتنزيل مشغل VLC من متجر Google Play.

السعر: Free قم بتشغيل مشغل VLC ومنحه الإذن اللازم لقراءة مقاطع الفيديو المخزنة على هاتفك. يعرض VLC جميع مقاطع الفيديو تحت علامة الفيديو، وإذا لم يعرض التطبيق فيديو جديد تم إضافته، اضغط على قائمة النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا واختر Refresh.

إزالة وإعادة ادخال بطاقة microSD:

هل تحاول تشغيل فيديو من بطاقة microSD على جوجل فوتو؟ إذا استمرت المشكلة، قم بإزالة بطاقة microSD من هاتفك وأعد إدخالها بعد فترة.

إيقاف تطبيق صور جوجل:

إيقاف تطبيق Google Photos هو خطوة أخرى فعّالة لإصلاح الأخطاء الشائعة، إليك ما عليك فعله:

اضغط بشكل طويل على أيقونة التطبيق وافتح قائمة المعلومات. اضغط على Force stop.

مسح ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيق صور جوجل:

يمكنك مسح ذاكرة التخزين المؤقت التالفة للتطبيق ومحاولة تشغيل مقاطع الفيديو عالية الدقة بدون أي مشاكل، مسح الـCache للتطبيق سيساعد في حل مشاكل مختلفة للتطبيق والتخلص من العيوب المختلفة الغريبة التي تظهر في التطبيق.

اضغط بشكل طويل على أيقونة تطبيق googlephoto واختر App info. من قائمة معلومات التطبيق، انقر فوق Storage and cache واختر Clear cache.

تحديث تطبيق صور جوجل:

قد يفشل تطبيق Google Photos بنسخة قديمة في تشغيل مقاطع الفيديو، لذلك عليك تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار من متجر Google Play.